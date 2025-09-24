Ηράκλειο: Μεγάλη έκρηξη από φιάλη σε καφενείο στο κέντρο – Ένας τραυματίας

Αναστάτωση στο κέντρο του Ηρακλείου νωρίτερα το μεσημέρι τη Τετάρτης 24 Σεπτεμβρίου, μετά από έκρηξη φιάλης υγραερίου σε καφενείο, μια «ανάσα» από τον Ιερό Μητροπολιτικό Ναό του Αγίου Μηνά.

Σύμφωνα με το creta24.gr, το περιστατικό σημειώθηκε στη γωνία των οδών Αγίου Μηνά και Καλοκαιρινού, προκαλώντας την άμεση κινητοποίηση της Πυροσβεστικής.

Στο σημείο έσπευσαν πέντε οχήματα με 15 πυροσβέστες, ενώ συγκεντρώθηκε πλήθος πολιτών που άκουσαν τον εκκωφαντικό θόρυβο.

Από την έκρηξη τραυματίστηκε ελαφρά ένας άνδρας, τον οποίο απεγκλώβισε η πυροσβεστική. Επίσης προκλήθηκε μικρής έκτασης πυρκαγιά, εντός του καταστήματος.

Από την έκρηξη σημειώθηκαν υλικές ζημιές στην επιχείρηση αλλά και σε παράπλευρα καταστήματα.

