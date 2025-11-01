Σάββατο, 1 Νοεμβρίου, 2025
Ελλάδα

Ηράκλειο: Κλείνουν σχολεία σε Βορίζια και Ζαρό μετά το μακελειό – Για λόγους ασφάλειας μαθητών και εκπαιδευτικών

Η απόφαση να κλείσουν τα σχολεία σε Βορίζια και Ζαρό, ελήφθη κατόπιν σχετικής εισήγησης των αρμόδιων υπηρεσιών, για λόγους ασφαλείας μαθητών και καθηγητών

by ΣΥΝΕΙΔΗΣΗ
Με αφορμή το σοκαριστικό μακελειό που εκτυλίχθηκε το πρωί του Σαββάτου (01.11.2025) στα Βορίζια Ηρακλείου Κρήτης με πάνω από 2.000 πυροβολισμούς, δυο νεκρούς και δεκάδες τραυματίες, μπαίνει λουκέτο σε σχολεία της περιοχής.

Ο Δήμος Φαιστού, με ανακοίνωση που εξέδωσε ώρες μετά το σοβαρό περιστατικό με τους πυροβολισμούς στα Βορίζια Ηρακλείου, ενημερώνει ότι την ερχόμενη Δευτέρα (03.11.2025) και Τρίτη (04.11.1015), τα ακόλουθα σχολεία θα παραμείνουν κλειστά για προληπτικούς λόγους:

– Νηπιαγωγείο Βοριζίων

– Δημοτικό Σχολείο Βοριζίων

– Δημοτικό Σχολείο Ζαρού

– Γυμνάσιο Ζαρού

newsit.gr

