Ηράκλειο: Έξι συλλήψεις για την επίθεση με αβγά στον Μάκη Βορίδη από την κατάληψη Ευαγγελισμός

Έξι συλλήψεις και τέσσερις προσαγωγές ο απολογισμός της εφόδου της αστυνομίας στην κατάληψη του Ευαγγελισμού, στο κέντρο του Ηρακλείου, μετά την επίθεση με αβγά στον Μάκη Βορίδη.

Όπως αναφέρουν οι πληροφορίες του Cretalive, τέσσερις νεαροί άνδρες και δύο κοπέλες, σύμφωνα με την αστυνομία, ταυτοποιήθηκαν ως εμπλεκόμενοι στην επίθεση κατά του πρώην Υπουργού Μάκη Βορίδη πριν από λίγες ημέρες στο Ηράκλειο. Όλοι είναι Έλληνες, ηλικίας από 26 έως 34 ετών.

Από την ΕΛ.ΑΣ υποστηρίζεται ότι αστυνομικοί της Ασφάλειας Ηρακλείου είχαν “σαρώσει” τις κάμερες ασφαλείας στην περιοχή γύρω από το σημείο που έγινε η επίθεση στον πρώην Υπουργό. Υποστηρίζεται ότι είχαν ταυτοποιήσει τους έξι συλληφθέντες πριν το “ντου” στον Ευαγγελισμό.

Μεταξύ άλλων, στις έρευνες των αστυνομικών βρέθηκαν ρόπαλα, αντιασφυξιογόνες μάσκες, ασπίδες, πυροσβεστήρες.

Από τους συλληφθέντες, οι δύο κοπέλες ηλικίας 26 και 29 ετών, και τρεις άνδρες, 34, 33 και 26 ετών, βρέθηκαν να κοιμούνται μέσα στην κατάληψη του Ευαγγελισμού, ενώ είχαμε μια ακόμα σύλληψη ενός 27χρονου Κρητικού, μετά από έρευνα που έγινε στο σπίτι του, στην πόλη του Ηρακλείου.

Για την υπόθεση αναφέρεται ότι θα γίνουν επίσημες ανακοινώσεις από την ΕΛ.ΑΣ. τις επόμενες ώρες.

Φωτογραφίες αρχείο: Eurokinissi