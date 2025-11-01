Ηράκλειο: Αναβίωσε η βεντέτα στα Βορίζια με 3 νεκρούς από πυροβολισμούς

Οι απίστευτες σκηνές βγαλμένες από κινηματογραφική ταινία εκτιλύχθηκαν μετά από χθεσινή βομβιστική επίθεση σε υπό κατασκευή σπίτι στα Βορίζια Ηρακλείου. Το πρωί του Σαββάτου στο χωριό επικράτησε πολεμικό σκηνικό με τους πυροβολισμούς να πέφτουν βροχή. Σύμφωνα με το cretalive.gr οι νεκροί είναι μια γυναίκα περίπου 57 ετών κι ένας άνδρας 39 ετών. Πληροφορίες μιλούν και για τρίτο νεκρό και περίπου 15 τραυματίες, που μεταφέρονται ακόμα και με αγροτικά αυτοκίνητα στο νοσοκομείο. Από τους τραυματίες τέσσερις φέρεται να είναι σοβαρά.

Άγνωστοι μετέβησαν στα Βορίζια και άρχισαν να γαζώνουν σπίτια αδιακρίτως. Οι πληροφορίες κάνουν λόγο για βεντέτα δύο οικογενειών με την κατάσταση να είναι δραματική.

Σύμφωνα με πληροφορίες του Patris.gr, έπεσαν περισσότερες από 2.000 σφαίρες. Ανάμεσα στους τραυματίες είναι και αστυνομικοί που έσπευσαν στην περιοχή και επιχείρησαν να βάλουν τέλος στο αιματοκύλισμα. Οι σφαίρες από Καλάσνικοφ έπεσαν τόσο μέσα στο χωριό όσο και στα γύρω βουνά, αλλά και στο φαράγγι που βρίσκεται στην περιοχή.

Οι τραυματίες μεταφέρονται στο Βενιζέλειο Νοσοκομείο Ηρακλείου, ενώ στο σημείο επιχειρούν ισχυρές αστυνομικές δυνάμεις για να αποτρέψουν περαιτέρω κλιμάκωση και να ελέγξουν την κατάσταση. Πληροφορίες του Creta24, κάνουν λόγο για διαφορές μεταξύ δύο οικογενειών, Καργάκη και Φραγκιαδάκη.

Η πρωτοφανής αυτή πράξη αντεκδίκησης έχει προκαλέσει μεγάλη κινητοποίηση στην αστυνομία που τελεί σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης και γίνεται συντονισμός για να σταλούν δυνάμεις στα Βορίζια από όλη την Κρήτη.

Σκηνές αλλοφροσύνης επικρατούν και στα κοντινά Κέντρα Υγείας Αγίας Βαρβάρας και Μοιρών, ενώ στην περιοχή σπεύσουν πολλά ασθενοφόρα.

Ολα ξεκίνησαν όταν το βράδυ της Παρασκευής (31.10.2025) αυτοσχέδιος εκρηκτικός μηχανισμός εξερράγη σε υπό κατασκευή σπίτι στην περιοχή Βορίζια του Δήμου Φαιστού Ηρακλείου.

Σύμφωνα με την αστυνομία, ο εκκωφαντικός θόρυβος που ακούστηκε προκάλεσε αναστάτωση, ωστόσο από την έκρηξη, ευτυχώς, δεν υπήρξε κάποιος τραυματισμός παρά μόνο υλικές ζημιές στην υπό κατασκευή οικία στην οποία είχε τοποθετηθεί ο εκρηκτικός μηχανισμός.

Άμεσα έφτασαν στο σημείο άνδρες του ΑΤ Φαιστού και πυροτεχνουργοί. Σήμερα στον χώρο πραγματοποιήθηκε αυτοψία και από αστυνομικούς της Υποδιεύθυνσης Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Ηρακλείου.

Πολλοί φοβούνται αναβίωση της βεντέτας του 1950, όπου μέσα σε λίγες μόνο ώρες, έξι κάτοικοι του ριζίτικου χωριού έχασαν τη ζωή τους ενώ 14 ακόμα τραυματίστηκαν.

Το Πάνω και το Κάτω χωριό

Πληροφορίες αναφέρουν πως όλα ξεκίνησαν το προηγούμενο διάστημα, όταν η μια οικογένεια που ζει στην κάτω πλευρά του χωριού (Κάτω Χωριό) αγόρασε σπίτι στην πάνω πλευρά (Πάνω Χωριό), κάτι που εξόργισε την άλλη οικογένεια και σύμφωνα με ανεπιβεβαίωτες πληροφορίες, με οικονομικό αντάλλαγμα, τους ζήτησαν να μην προχωρήσουν στην αγορά του σπιτιού.

Η οικογένεια δεν αποδέχθηκε την πρόταση, ενώ τελικά το βράδυ της Παρασκευής εξερράγη ο εκρηκτικός μηχανισμός, που τοποθετήθηκε ως αντίποινα.

Ανεπιβεβαίωτες πληροφορίες αναφέρουν πως σήμερα ήταν προγραμματισμένο, μνημόσυνο, συγγενικού προσώπου της μιας οικογένειας.

Σπαρακτικές σκηνές στο Βενιζέλειο

Σκηνές αρχαίας τραγωδίας διαδραματίζονται στο Βενιζέλειο νοσοκομείο Ηρακλείου όπου έχει μεταφερθεί η σορός ενός εκ των νεκρών της αιματηρής επίθεσης στα Βορίζια.

Συγγενείς θρηνούν και ουρλιάζουν, η μητέρα του θύματος λιποθύμησε ενώ υπήρξε λεκτική επίθεση και σε αστυνομικούς που βρίσκονται στη σημείο.

Για το πρωτοφανές περιστατικό ενημερώθηκε και ο Υπουργός Δημοσίας Τάξης, Μιχάλης Χρυσοχοΐδης, ο οποίος βρίσκεται σε διαρκή επαφή με τον διοικητή της Αστυνομίας.

