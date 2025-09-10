Ιπποκράτειο: Την Παρασκευή η δίκη του διευθυντή, Δημήτρη Λυμπεριάδη που συνελήφθη για φακελάκια έως €5.000

Την Παρασκευή η δίκη του διευθυντή της καρδιοχειρουργικής κλινικής στο «Ιπποκράτειο», Δημήτρη Λυμπεριάδη που συνελήφθη για φακελάκια έως €5.000.

Στην άσκηση ποινικής δίωξης για το πλημμέλημα της δωροληψίας σε βάρος του διευθυντή της καρδιοχειρουργικής κλινικής του Ιπποκράτειου Νοσοκομείου, Δημήτρη Λυμπεριάδη, προχώρησε σήμερα η εισαγγελία Πρωτοδικών της Αθήνας.

Ειδικότερα, ο εν λόγω γιατρός συνελήφθη επ' αυτοφώρω με προσημειωμένα χαρτονομίσματα, έπειτα από καταγγελία συζύγου ασθενούς ότι της ζήτησε «φακελάκι». Η δίκη του, αναβλήθηκε από το Αυτόφωρο δικαστήριο για την Παρασκευή (12/9). Το δικαστήριο ωστόσο του επέβαλε τον όρο της απαγόρευσης εξόδου από τη χώρα. Στη συνέχεια αφέθηκε ελεύθερος.

Σύμφωνα με τις πληροφορίες, ο γιατρός φέρεται να ζητούσε «φακελάκι» προκειμένου να προσέχει τους ασθενείς που είχαν χειρουργηθεί και τους επέβλεπε ο ίδιος, ενώ τα χρήματα που περιείχαν τα φακελάκια έφταναν μέχρι και τα 5.000 ευρώ. Η καταγγελία έγινε απευθείας στη διεύθυνση εσωτερικών υποθέσεων της Αστυνομίας, ενώ δεν υπήρχε κάποια καταγγελία για τον συγκεκριμένο καρδιοχειρουργό στο νοσοκομείο από ασθενή.

Όταν χειρούργησε τον Πέτρο Τατσόπουλο

Υπενθυμίζεται πως ο κ. Λυμπεριάδης είναι ο γιατρός ο οποίος έσπευσε να χειρουργήσει τον συγγραφέα Πέτρο Τατσόπουλο όταν τον είχε εξετάσει το 2019. Τότε, μιλώντας στην εκπομπή της Τατιάνας Στεφανίδου στον ΣΚΑΪ είχε περιγράψει λεπτό προς λεπτό όσα συνέβησαν, εξηγώντας πως όταν έφτασε στο Ιπποκράτειο οι γιατροί ξεκίνησαν να κάνουν στεφανιογραφία, όμως ο Πέτρος Τατσόπουλος άρχισε να έχει δύσπνοια. «Δεν ήξερα εγώ ότι ήταν ο κ. Τατσόπουλος, όταν είδα την κατάσταση είπα τρέχτε τον επάνω, τρέχτε, αλλιώς τελειώνει».

«Μου είπαν να κάνουμε και άλλες εξετάσεις... να κάνει αξονική. Τους είπα "ή τώρα επάνω ή τελειώνει"», είπε κ. Λυμπεριάδης, εξηγώντας πως η εμπειρία του του έλεγε πως η κατάσταση είναι εξαιρετικά κρίσιμη, λόγω της χλωμότητας του ασθενή και της δύσπνοιας.

Πηγή: protothema.gr