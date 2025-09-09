Ιπποκράτειο: Συνελήφθη ο διευθυντής της καρδιοχειρουργικής για φακελάκι 5.000 ευρώ

Χειροπέδες στον διευθυντή της καρδιοχειρουργικής στο Ιπποκράτειο νοσοκομείου, πέρασαν οι αρχές καθώς αποδείχθηκε πως ζητούσε φακελάκι από τους ασθενείς του.

Σύμφωνα με πληροφορίες, ο διευθυντής της καρδιοχειρουργικής του Ιπποκράτειου, ο οποίος συνελήφθη την Τρίτη (09.09.2025), ζητούσε φακελάκι 4.000 έως και 5.000 ευρώ ώστε να προσέξει ο ίδιος και περισσότερο τους ασθενείς, μετά το χειρουργείο τους.

Τη διερεύνηση και τη σύλληψή του πραγματοποίησαν οι «Αδιάφθοροι» της ΕΛΑΣ.

Πηγή: newsit.gr