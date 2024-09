iPhone 16: Νέα εποχή με Τεχνητή Νοημοσύνη ή μία από τα ίδια;

Η αναβαθμισμένη Siri, οι λειτουργίες chatbot και οι αλλαγές στη λήψη και την επεξεργασία εικόνας

Παρουσιάζοντας το iPhone 16 και τα υπόλοιπα νέα -ή μάλλον ανανεωμένα- προϊόντα της Apple, o διευθύνων σύμβουλος της εταιρείας, ο Τιμ Κουκ ήταν, όπως πάντα ενθουσιασμένος. Κατά τη δική του άποψη, την οποίαν ασφαλώς μοιράστηκε με ένα κοινό εκατομμυρίων ανθρώπων που παρακολούθησε ζωντανά το Apple Event, δηλαδή την καθιερωμένη ετήσια εκδήλωση για το λανσάρισμα των νέων μοντέλων, τόσο το iPhone 16 όσο και το Apple Watch 10, τα ακουστικά AirPod 4 κ.λπ. «είναι απίστευτα, είναι τα καλύτερα που έχουμε παρουσιάσει ποτέ» κ.ο.κ.

Η αλήθεια είναι ότι ο 63χρονος Τιμ Κουκ μοιάζει να επαναλαμβάνει, σχεδόν κατά λέξη, όλα όσα είχε πει την προηγούμενη χρονιά. Ο ίδιος είναι ο δεύτερος πιο ακριβοπληρωμένος CEO του κόσμου, έπεται μόνο του Έλον Μασκ (Tesla, SpaceX κ.α.), με προσωπική περιουσία που υπολογίζεται στα 2,2 δισ. δολ. Η δε Apple είναι μια εταιρεία αξίας άνω του 1 τρισεκατομμυρίου δολ., οπότε πολύ δύσκολα θα μπορούσε κάποιος να υποδείξει στον ηγέτη της, τον Τιμ Κουκ ότι θα πρέπει να βελτιώσει οτιδήποτε, είτε το δικό του ρόλο ως οικοδεσπότη του ετήσιου Apple Event, είτε τα ίδια τα προϊόντα της εταιρείας του -και ιδιαίτερα βέβαια το iPhone. Ένα smartphone που εισφέρει στην Apple σχεδόν το 50% των εσόδων της.

Η αλήθεια είναι όμως ότι εδώ και πάρα πολλά χρόνια, από την άποψη της εμφανούς καινοτομίας, κάθε καινούργια έκδοση του iPhone είναι και μια μικρή απογοήτευση. Επιβεβαιώνοντας ότι η επανάσταση για την Apple μάλλον απεβίωσε γύρω στο 2011 μαζί με τον ιδρυτή και φυσικό ηγέτη της, τον Στιβ Τζομπς.

Από μια άλλη σκοπιά, ωστόσο, οι πιο ψύχραιμοι αναλυτές αφ' ενός αμφισβητούν την απαίτηση για διαρκή επανάσταση (ούτε ο Λέον Τρότσκι ούτε ο Ερνέστο «Τσε» Γκεβάρα κατάφεραν να εφαρμόσουν το σχετικό δόγμα, πόσο μάλλον ο Τιμ Κουκ). Αφ' ετέρου, οι βελτιώσεις που φέρουν τα νέα μοντέλα της Apple, μπορεί να μοιάζουν υποδόριες, κάθε φορά όμως είναι ουσιώδεις και σημαντικές, αμιγώς από τεχνολογικής άποψης.

Χαρακτηριστική αυτής της λογικής είναι η ενσωμάτωση της Τεχνητής Νοημοσύνης στο iPhone 16, το οποίο, μάλιστα, έχει κατασκευαστεί εξ αρχής με βάσει τις απαιτήσεις και τις προδιαγραφές της Apple Intelligence, δηλαδή της αλα Apple Τεχνητής Νοημοσύνης. Χάρη σε αυτήν, το νέο iPhone αποκτά μια σειρά από επιπλέον δυνατότητες, οι οποίες το μετατρέπουν σε chatbot, όχι πολύ διαφορετικό από το γνωστό ChatGPT. Δίνοντας φωνητικές εντολές στην αναβαθμισμένη Siri, την ψηφιακή βοηθό/γραμματέα του iPhone, ο χρήστης μπορεί να παραγγέλνει τη σύνθεση κειμένων, να αναγνωρίζει αντικείμενα του περιβάλλοντος μέσω της έξυπνης κάμερας του iPhone 16, ακόμη και να δημιουργεί εντελώς νέα emoji.

Πέραν των εντυπωσιακών «τρικ», η Τεχνητή Νοημοσύνη επηρεάζει εξ ολοκλήρου το iPhone 16, κατεξοχήν δε στη λήψη και την επεξεργασία εικόνας, είτε στατικής είτε κινούμενης. Εξού και ένα από τα πλεονεκτήματα του καινούργιου μοντέλου είναι η κάμερα ανάλυσης 46 Megapixel, η οποία υποκαθιστά μια φωτογραφική μηχανή με 4 διαφορετικούς φακούς. Και, αν μη τι άλλο, το επίπεδο ποιότητας της κάμερας των συσκευών Apple θεωρείται πάντα σημείο αναφοράς, ασχέτως του ανταγωνισμού.

Στο λογαριασμό του στο «X» (Twitter) ο Τιμ Κουκ ανάρτησε το συναρπαστικό βίντεο κλιπ για το λανσάρισμα του iPhone 16. Και, όπως ήταν αναμενόμενο, τα σχόλια από δεκάδες χρήστες συσσωρεύτηκαν αμέσως και βροχηδόν. Οι πιο κυνικοί γράφουν ότι το iPhone 16 είναι μία από τα ίδια, σαν το πανομοιότυπο γκρενά πουκάμισο που αποκτά κάθε χρόνο ένας χαμογελαστός ηλικιωμένος κύριος στη σχετική φωτογραφία.

Welcome to the new era of iPhone!

Built for Apple Intelligence, the iPhone 16 lineup delivers a powerful, personal, and private experience right at your fingertips. And with the new Camera Control, you’ll never miss a moment. pic.twitter.com/zBsx9xOBl1

— Tim Cook (@tim_cook) September 9, 2024