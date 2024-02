ΗΠΑ: Τρεις νεκροί και εννέα τραυματίες από κατάρρευση υπόστεγου στο αεροδρόμιο του Αϊντάχο (video)

Ένα υπό κατασκευή υπόστεγο στο χώρο του αεροδρομίου στο Μπόις του Αϊντάχο των ΗΠΑ κατέρρευσε την Τετάρτη, με αποτέλεσμα να σκοτωθούν τρεις άνθρωποι και να τραυματιστούν άλλοι εννέα, σύμφωνα με αξιωματούχους. Πέντε από τους τραυματίες βρίσκονται σε κρίσιμη κατάσταση.

Οι αρχές κλήθηκαν περίπου στις 5:00 το απόγευμα στο σημείο όπου το υπόστεγο με τον χαλύβδινο σκελετό υπέστη “καταστροφική” κατάρρευση, δήλωσε ο επικεφαλής επιχειρήσεων της πυροσβεστικής υπηρεσίας του Μπόις, Άαρον Χάμελ.

Οι τρεις άνθρωποι που σκοτώθηκαν πέθαναν στον τόπο του συμβάντος. “Ήταν μια πολύ χαοτική σκηνή“, δήλωσε ο Χάμελ, περιγράφοντας το περιστατικό ως μια “μεγάλης κλίμακας κατάρρευση“. Οι λειτουργίες του αεροδρομίου δεν επηρεάστηκαν, δήλωσαν αξιωματούχοι.

Ο Χάμελ δήλωσε ότι ορισμένα από τα θύματα βρίσκονταν σε ανυψωτήρα ή υπερυψωμένη πλατφόρμα τη στιγμή που έπεσε το υπόστεγο και αυτό απαιτούσε κάποιες εξειδικευμένες προσπάθειες διάσωσης. Επιβεβαίωσε ότι ένας γερανός κατέρρευσε επίσης στο περιστατικό.

#US. Serious #accident at the #Boise #airport in Boise, #Idaho:a #crane collapsed on a #hangar under construction, causing it to collapse. #Emergency officials declared nine people seriously injured and three dead.The police ask everyone to avoid the area

pic.twitter.com/4HhjxxqHyj

— Donato Yaakov Secchi (@doyaksec) February 1, 2024