ΗΠΑ: Το πιο cool γουρούνι έκανε σκέιτμπορντ, έγινε viral στο διαδίκτυο και μπήκε στο Βιβλίο των Ρεκόρ Γκίνες

Το πιο cool γουρούνι είναι από το Ιλινόις των ΗΠΑ και κατάφερε να γράψει ιστορία, όχι την εμφάνιση του ή για το μέγεθός του, αλλά για τις απίθανες ικανότητές του στο σκέιτμπορντ.

Ο Νόρμπερτ, όπως ονομάζεται, απέδειξε πως είναι το γουρούνι – θαύμα καθώς κατέρριψε κάθε ρεκόρ και μπήκε στο Βιβλίο των Ρεκόρ Γκίνες για την ταχύτερη απόσταση 10 μέτρων που διανύθηκε από γουρούνι πάνω σε σκέιτμπορντ.

Ο «Νόρμπερτ το Γουρούνι» από το Buffalo Grove κέρδισε τον τίτλο πραγματοποιώντας τη διαδρομή σε 11,32 δευτερόλεπτα, σπρώχνοντας ο ίδιος τη σανίδα του.

Το βίντεο της εντυπωσιακής του ικανότητας, που τον δείχνει να διανύει περίπου 10 μέτρα σε μόλις 11 δευτερόλεπτα, έκανε αμέσως τον γύρο του διαδικτύου.

Ο ιδιοκτήτης του, Βίνσεντ Μπάραν, αποκάλυψε ότι ανακάλυψε το ταλέντο του γουρουνιού του εντελώς τυχαία, όταν ξαναβρήκε την παλιά του σανίδα.

