Ακόμη και χιλιάδες έτη φωτός μακριά από τη Γη, υπάρχει ένα σύμπλεγμα αστεριών στο πνεύμα των Χριστουγέννων. Το κοσμικό χριστουγεννιάτικο δέντρο, βρίσκεται περίπου 2.500 έτη φωτός από τη Γη και οι «μπάλες» του είναι αστέρια μικρότερα και μεγαλύτερα από τον Ήλιο. Κάποια περιέχουν περίπου επτά ηλιακές μάζες.

We’re celebrating the holiday season with a new image of the “Christmas Tree Cluster” — complete with blinking lights! This group of young stars, roughly 1-5 million years old, is located about 2,500 light-years from Earth: https://t.co/SnJFgSUY0h

