Σκηνές τρόμου βίωσαν οι επιβάτες της αεροπορικής εταιρείας Alaska Airlines από το Πόρτλαντ του Όρεγκον που είχε ως προορισμό το Οντάριο της Καλιφόρνια όταν αποκολλήθηκε η μία πόρτα του αεροπλάνου και ο πιλότος χρειάστηκε να κάνει αναγκαστική προσγείωση.

Το περιστατικό συνέβη το βράδυ της Παρασκευής (5/1) και έγινε viral καθώς οι επιβάτες, μετά την επιτυχή προσγείωση ανήρτησαν βίντεο από το εσωτερικό του αεροσκάφους όταν έπεσαν οι μάσκες οξυγόνου και επικράτησε αγωνία, αφού ένα τμήμα του αεροπλάνου αποκολλήθηκε ενώ ήταν στον αέρα.

<imgsrc=”” alt=” ” class=”wp-smiley” style=”height: 1em; max-height: 1em;”> #BREAKING : Alaska Airlines Forced to Make an Emergency Landing After Large Aircraft Window Blows Out Mid-Air ⁰⁰<imgsrc=”” alt=” ” class=”wp-smiley” style=”height: 1em; max-height: 1em;”> #Portland | #Oregon ⁰A Forced emergency landing was made of Alaska Airlines Flight 1282 at Portland International Airport on Friday night. The flight, traveling… pic.twitter.com/nt0FwmPALE

Το αεροσκάφος έφτασε περίπου τα 16.000 πόδια περίπου έξι λεπτά μετά την απογείωση πριν ξεκινήσει την κάθοδό του, σύμφωνα με την FlightAware. Στο αεροσκάφος επέβαιναν 174 επιβάτες και έξι μέλη πληρώματος. Σε δήλωση της στο CBS News, η Alaska Airlines είπε ότι στην πτήση Νο. 1282 «υπήρξε ένα περιστατικό σήμερα το απόγευμα λίγο μετά την αναχώρηση» και «προσγειώθηκε με ασφάλεια» στο Πόρτλαντ, αλλά δεν έδωσε περισσότερες λεπτομέρειες.

, ο πιλότος κάλεσε τον ελεγκτή εναέριας κυκλοφορίας για να αναφέρει το πρόβλημα. «Κηρύσσουμε κατάσταση έκτακτης ανάγκης», είπε ο πιλότος. «Πρέπει να κατέβουμε στα 10.000 (πόδια)»

«Η ασφάλεια των επισκεπτών και των εργαζομένων μας είναι πάντα η πρωταρχική μας προτεραιότητα, επομένως, ενώ αυτού του είδους τα περιστατικά είναι σπάνια, το πλήρωμα πτήσης μας εκπαιδεύτηκε και προετοιμάστηκε για να διαχειριστεί με ασφάλεια την κατάσταση», ανέφερε η αεροπορική εταιρεία σε ανακοίνωση και πρόσθεσε: «Ερευνούμε τι συνέβη και θα μοιραστούμε περισσότερες πληροφορίες μόλις γίνουν διαθέσιμες» .

Όπως έγινε γνωστό , ο πιλότος ψύχραιμος μόλις αντιλήφθηκε το πρόβλημα κάλεσε τον ελεγκτή εναέριας κυκλοφορίας για να αναφέρει το πρόβλημα δηλώνοντας ότι κηρύσσει κατάσταση έκτακτης ανάγκης και ότι πρέπει να κατέβει στα 10.000 (πόδια)»

I found the @liveatc recording of #ASA1282 declaring an emergency with Seattle Center around 5:12pm PT. Aircraft would have been ~12,000 ft and climbing. “Uhhhh we’d like to get down.” pic.twitter.com/P8xxJ5nsbj

— Brian McGuigan (@bricaul) January 6, 2024