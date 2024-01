ΗΠΑ -Προκριματικές εκλογές: Άνετη νίκη του Ντόναλντ Τραμπ στην Αϊόβα

Με μεγάλη άνεση και μόλις σε 31 λεπτά, ο Ντόναλντ Τραμπ κατάφερε να κερδίσει τις προκριματικές εκλογές των Ρεπουμπλικανών για το χρίσμα του υποψηφίου Προέδρου στην Αϊόβα.

Ο Αμερικανός πρώην Πρόεδρος, επικράτησε με ποσοστό με ποσοστό 51,1% και κατάφερε να εκλέξει τους 20 από τους 40 αντιπροσώπους της Αϊόβα.

Κόντρα στα προγνωστικά, δεύτερος ήρθε ο κυβερνήτης της Φλόριντα Ρον Ντε Σάντις με ποσοστό 20,1%, ο οποίος πανηγύρισε το αποτέλεσμα, καθώς παραμένει ζωντανός στην κούρσα για το χρίσμα.

Τρίτη τελικά αναδείχτηκε η πρώην πρέσβης στο ΟΗΕ Νίκι Χέιλι με 19%, η οποία συνεχίζει να ελπίζει, καθώς, οι τελευταίες δημοσκοπήσεις από την επόμενη εκλογική διαδικασία στο Νιου Χαμσαάιρ στις 23 Ιανουαρίου την ανεβάζουν πολύ ψηλά.

Thank you, Iowa! You’re faithful, patriotic & hardworking, and I’m grateful to each of you!

Now it’s on to New Hampshire, where this campaign is the last best hope of stopping the Trump-Biden rematch that no one wants.

We offer America a better choice. pic.twitter.com/Uux19IsX2c

— Nikki Haley (@NikkiHaley) January 16, 2024