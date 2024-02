ΗΠΑ: Ο Τραμπ «σάρωσε»  στις κοινοβουλευτικές εκλογές των Ρεπουμπλικανών  στη Νεβάδα και κέρδισε αυτές των Παρθένων Νήσων

Ο πρώην Πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ νίκησε χτες Πέμπτη στις βουλευτικές εκλογές των Ρεπουμπλικανών της Νεβάδα όπου δεν αντιμετώπισε κανέναν σημαντικό υποψήφιο, σύμφωνα με προβλέψεις των The New York Times και The Washington Post.

Η νίκη του Τραμπ ήταν τόσο προβλέψιμη και συντριπτική που, με καταμέτρηση του 1%, τα μέσα ενημέρωσης – εξοπλισμένα με τεχνολογία για την εκτίμηση των εκλογικών αποτελεσμάτων – την επισημοποίησαν μόλις μια ώρα μετά το κλείσιμο των εκλογικών τμημάτων της Νεβάδα, που ήταν προγραμματισμένο για τις 19:00 τοπική ώρα .

Με αυτό το ποσοστό ελέγχου, ο πρώην πρόεδρος των ΗΠΑ συγκέντρωσε το 97,6% των ψήφων, ενώ ο Ράιαν Μπινκλ, ένας ελάχιστα γνωστός πάστορας του Τέξας, ήρθε στη δεύτερη θέση με 2,4%.

Έτσι, ο Τραμπ βρίσκεται στα πρόθυρα να κερδίσει οριστικά την υποψηφιότητα των Ρεπουμπλικάνων μετά τις διαδοχικές επιτυχίες του στην Αϊόβα, το Νιου Χάμσαϊρ και τη Νεβάδα.

Χρειάζεται 1.215 αντιπροσώπους για να δηλώσει επίσημα υποψήφιος.

Η Ν. Χέιλι, πρώην κυβερνήτης της Νότιας Καρολίνας, απέτυχε την περασμένη Τρίτη στην προσπάθειά της να κερδίσει τις προκριματικές εκλογές των Ρεπουμπλικανών στην πολιτεία της Νεβάδα, όπου οι ψηφοφόροι υποστήριξαν την επιλογή «κανένας από τους υποψηφίους» για την ενίσχυση του Τραμπ.

Η Χέιλι δεν μπορούσε να ανταγωνιστεί στις προκριματικές αλλά και στις κοινοτικές εκλογές, επειδή το Ρεπουμπλικανικό Κόμμα διαπίστωσε ότι οι υποψήφιοι έπρεπε να επιλέξουν μεταξύ του ενός ή του άλλου.

Για δεκαετίες, η Νεβάδα διεξήγαγε κοινοβουλευτικές ομάδες. Ωστόσο, καθώς αυτοί οι διορισμοί έτειναν να προκαλέσουν κάποιο χάος, οι νομοθέτες της πολιτείας ενέκριναν έναν νόμο το 2021 που εγκατέλειψε αυτό το μοντέλο ψηφοφορίας, που χρησιμοποιήθηκε επίσης στην Αϊόβα, και καθόρισε ότι οι πολιτειακές αρχές έπρεπε να διοργανώνουν προκριματικές εκλογές όταν υπήρχαν περισσότεροι από ένας υποψήφιοι.

Ωστόσο, αυτός ο νόμος του 2021 είχε ένα νομικό κενό: αν και καθόριζε ότι πρέπει να υπάρξουν προκριματικές εκλογές, δεν διευκρίνιζε πώς το Ρεπουμπλικανικό Κόμμα θα όριζε τον νικητή στους 26 αντιπροσώπους από τη Νεβάδα.

Εκμεταλλευόμενος αυτό το κενό, ο Τραμπ πίεσε το Ρεπουμπλικανικό Κόμμα της Νεβάδα να αγνοήσει τον κρατικό νόμο και να συνεχίσει την παράδοσή του σε κοινοβουλευτική ομάδα.

«Φαίνεται ότι η μόνη έκπληξη εδώ είναι η προσπάθεια που έγινε να στερηθεί η Nikki Haley ακόμη και μια ηθική νίκη, όταν εκείνη και η ομάδα της γνώριζαν καλά εκ των προτέρων ότι μόνο η κοινοβουλευτική ομάδα της Νεβάδα είχε σημασία», εξήγησε στην EFE ο David McCuan, καθηγητής στο Πανεπιστήμιο. State of Sonoma (Καλιφόρνια) και ειδικός στην αμερικανική πολιτική.

Η Χέιλι δυσκολεύεται ολοένα και περισσότερο να κρατήσει την κούρσα για το χρίσμα των Ρεπουμπλικανών μέχρι, τουλάχιστον, μια τελευταία μάχη στην πολιτεία της, τη Νότια Καρολίνα, στις 24 Φεβρουαρίου.

Από την πλευρά της η Εθνική Επιτροπή των Δημοκρατικών μίλησε επίσης μετά τις συνεδριάσεις των Ρεπουμπλικανών στη Νεβάδα, προβλέποντας ήττα του Τραμπ έναντι του προέδρου των Ηνωμένων Πολιτειών, Τζο Μπάιντεν, στις προεδρικές εκλογές.

Στη Νεβάδα, περίπου 2,3 εκατομμύρια ψηφοφόροι εγγράφηκαν για να ψηφίσουν. Από αυτό το σύνολο, το 31% είναι Δημοκρατικοί, το 28% είναι Ρεπουμπλικάνοι και το 34% είναι ανεξάρτητοι, σύμφωνα με επίσημα στοιχεία.

Πρόκειται για μια από τις λεγόμενες πολιτείες “μεντεσέδων” στις οποίες οι υποψήφιοι του Ρεπουμπλικανικού Κόμματος και του Δημοκρατικού Κόμματος έχουν παρόμοια υποστήριξη, γι’ αυτό και θεωρούνται κλειδί για το αποτέλεσμα των εκλογών του Νοεμβρίου.

Πηγή: EFE