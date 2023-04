ΗΠΑ: Νίκη για τον Τραμπ απέναντι στη Στόρμι Ντάνιελ η οποία καλείται να πληρώσει 120.000 δολάρια

Μια νομική νίκη κατά της Στόρμι Ντάνιελς κατάφερε ο πρώην πρόεδρος των ΗΠΑ, Ντόναλτ Τραμπ.

Η Ντάνιελς είχε μηνύσει τον Τραμπ το 2018, αφού ένας άγνωστος άνδρας την απείλησε σε ένα πάρκινγκ για να σιωπήσει για την υποτιθέμενη σχέση της με τον πρώην πρόεδρο των ΗΠΑ, σύμφωνα με το CNN.

Three thousand miles away from his New York legal drama, Donald Trump secured a substantial victory in another court after Stormy Daniels was ordered to pay Trump’s attorneys just over $120,000 in legal fees. https://t.co/by8WypcEUx

Την Τρίτη (4/4), το 9ο Περιφερειακό Εφετείο των ΗΠΑ τάχθηκε υπέρ του Τραμπ που αποφάσισε ότι η Ντάνιελς πρέπει να πληρώσει τα δικαστικά του έξοδα.

Τραμπ: Καταγγέλλει παρέμβαση στις εκλογές του 2024

Υπενθυμίζεται ότι την Τρίτη (4/4) σε μια πολυαναμενόμενη και ιστορική μέρα για τις ΗΠΑ, ο Ντόναλντ Τραμπ έγινε ο πρώτος -πρώην- πρόεδρος που αντιμετωπίζει ποινικές κατηγορίες.

Ο εισαγγελέας του Μανχάταν, Άλβιν Μπραγκ, απήγγειλε χθες τις κατηγορίες σε βάρος του 76χρονου Τραμπ για παραποίηση επιχειρηματικών αρχείων στη Νέα Υόρκη, με σκοπό την απόκρυψη επιζήμιων πληροφοριών και παράνομης δραστηριότητας από τους Αμερικανούς ψηφοφόρους πριν, αλλά και μετά τις εκλογές του 2016.

Donald Trump is in court for his arraignment, where he learned about the charges against him for the first time. He did not deliver remarks or answer questions from a reporter ahead of the proceeding. Here’s the latest news: https://t.co/XFdadgp9vY pic.twitter.com/QQkfL3BKTM

— The New York Times (@nytimes) April 4, 2023