ΗΠΑ: Eξαγριωμένος βίσονας επιτέθηκε σε οικογένεια – Συγκλονιστικό βίντεο

Όλα συνέβησαν τη Δευτέρα (27/6) όταν ο 34χρονος άνδρας και η οικογένειά του περπατούσαν σε έναν πεζόδρομο στο Εθνικό Πάρκο Yellowstone.

Η οικογένεια πλησίασε, όπως φαίνεται στο βίντεο, τον βίσονα λίγο παραπάνω από ό,τι έπρεπε, με αποτέλεσμα να επιτεθεί στον άνδρα και το παιδί και να τους ρίξει κάτω. Σημειώνεται πως οι βίσονες είναι άγρια ζώα που αντιδρούν στις απειλές, επιδεικνύοντας επιθετική συμπεριφορά, χτυπώντας τις οπλές τους στο έδαφος και κουνώντας την ουρά τους.

