ΗΠΑ – Εκλογές: Έξαλλος ο Τραμπ – ΣΤΑΜΑΤΗΣΤΕ ΤΗΝ ΚΑΤΑΜΕΤΡΗΣΗ

Έξαλλος για τη συνέχιση της καταμέτρησης των ψηφοδελτίων σε πολιτείες κλειδιά εμφανίστηκε ο Ντόναλτ Τραμπ στα πρώτα του tweets για τη σημερινή ημέρα. Τα πρώτα του tweets για την Πέμπτη δίνουν τον τόνο της σκληρής στάσης που προτίθεται να τηρήσει.

«ΣΤΑΜΑΤΗΣΤΕ ΤΗΝ ΚΑΤΑΜΕΤΡΗΣΗ!» ήταν το πρώτο μήνυμα του αμερικανού προέδρου.

«ΚΑΘΕ ΨΗΦΟΣ ΠΟΥ ΗΡΘΕ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΗΜΕΡΑ ΤΩΝ ΕΚΛΟΓΩΝ ΔΕΝ ΘΑ ΚΑΤΑΜΕΤΡΗΘΕΙ!» πρόσθεσε.

Την ίδια στιγμή, ο πρώην αντιπρόεδρος Τζο Μπάιντεν έκανε νέο ρεκόρ περισσότερων ψήφων για Αμερικανό προεδρικό υποψήφιο και βρίσκεται σε «απόσταση βολής» από το Λευκό Οίκο. «Κάθε ψήφος πρέπει να καταμετρηθεί» ήταν το μήνυμα του Μπάιντεν για την προεδρία στο Twitter την Πέμπτη.

ANY VOTE THAT CAME IN AFTER ELECTION DAY WILL NOT BE COUNTED!

