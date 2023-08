ΗΠΑ: Δύο νεκροί από την κακοκαιρία – Χιλιάδες σπίτια χωρίς ρεύμα

Οι καταιγίδες, οι σφοδροί άνεμοι και το χαλάζι σάρωσαν σχεδόν ολόκληρη την ανατολική ακτή των ΗΠΑ, από την Αλαμπάμα μέχρι τη Νέα Υόρκη, όπου εκδόθηκαν έκτακτα δελτία για εκατομμύρια ανθρώπους από τη μετεωρολογική υπηρεσία, που έκανε λόγο για κίνδυνο να δημιουργηθούν ανεμοστρόβιλοι.

Η Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία (National Weather Service, NWS) προέβλεψε «μέτριο κίνδυνο» να εκδηλωθούν επικίνδυνες καταιγίδες, με ριπές ανέμου που θα μπορούσαν να υπερβούν τα 128 χλμ/ώρα.

«Προσοχή στις μετεωρολογικές συνθήκες και βεβαιωθείτε πως είστε σε θέση να λαμβάνετε τις προειδοποιήσεις», είχε συμβουλεύσει νωρίτερα μέσα στην ημέρα μέσω των ιστότοπων κοινωνικής δικτύωσης η NWS της Βαλτιμόρης και της Ουάσινγκτον.

Οι περισσότεροι κίνδυνοι εκδήλωσης ακραίων μετεωρολογικών φαινομένων είχαν μειωθεί το βράδυ (τοπική ώρα) και ορισμένες περιφέρειες αντιμετώπιζαν απειλές πλημμυρών, καθώς η βροχή συνεχιζόταν.

Χαλαζόπτωση με χαλάζι διαμέτρου 11,5 εκατοστών σημειώθηκε στη Βιρτζίνια, ανέφερε η NWS.

Στην Αλαμπάμα, ένας άνδρας 28 ετών έχασε τη ζωή του καθώς επλήγη από κεραυνό στο χώρο στάθμευσης βιομηχανικού πάρκου, μετέδωσε τοπικός σταθμός του δικτύου ABC.

Στη Νότια Καρολίνα, ένας 15χρονος σκοτώθηκε από πτώση δένδρου μπροστά στο σπίτι του παππού και της γιαγιάς του, σύμφωνα με τοπικό σταθμό του CBS.

Αργά χθες το βράδυ, περισσότεροι από 700.000 άνθρωποι είχαν μείνωει χωρίς ηλεκτροδότηση στην ανατολική ακτή, σύμφωνα με τον ιστότοπο poweroutage.us.

Here is a short video of a tornado that hit the West Leyden and Turin, NY area this evening. You can see the debris being thrown in the air. No official NWS survey has been done yet on this storm, but one will likely happen tomorrow.

Video from Erica Sawyer. #NYwx #NNYwx pic.twitter.com/U03CdONbIv

— Kris Hudson (@KrisHudson_WX) August 8, 2023