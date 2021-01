ΗΠΑ: Διαδηλωτές εισέβαλαν στο Καπιτώλιο (Video)

Διαδηλωτές υπέρ του Ρεπουμπλικανού παραβίασαν οδοφράγματα ασφαλείας περιμετρικά του Καπιτωλίου, ανέβηκαν στην κατασκευή που τοποθετήθηκε για την ορκωμοσία του Μπάιντεν – O Τραμπ ζήτησε, νωρίτερα, από τον Πενς να ακυρώσει το αποτέλεσμα της κάλπης – Ο Μπάιντεν τον «άδειασε»

Πρωτόγνωρες σκηνές για τη Δημοκρατία των ΗΠΑ εκτυλίσσονται στην Ουάσινγκτον ύστερα από την ομιλία του Ντόναλντ Τραμπ που ενέτεινε τον διχασμό. Κτίρια του Κογκρέσου εκκενώνονται από την αστυνομία, λόγω των διαδηλώσεων υποστηρικτών του Τραμπ.

Διαδηλωτές υπέρ του Ρεπουμπλικανού παραβίασαν οδοφράγματα ασφαλείας περιμετρικά του Καπιτωλίου, ανέβηκαν στην κατασκευή που τοποθετήθηκε για την ορκωμοσία του Μπάιντεν, δήλωσαν αυτόπτες μάρτυρες στο Reuters.

Σε ένα κλίμα πόλωσης και αναβρασμού, η Βουλή των Αντιπροσώπων και η Γερουσία των ΗΠΑ που πραγματοποιούν σπάνια κοινή συνεδρίαση, άρχισαν να εξετάζουν την πιστοποίηση των αποτελεσμάτων του Κολεγίου των Εκλεκτόρων που δείχνουν ότι ο Δημοκρατικός Τζο Μπάιντεν νίκησε τον Ρεπουμπλικανό Ντόναλντ Τραμπ.

Ένας αριθμός Ρεπουμπλικανών και από τα δύο Σώματα δήλωσαν ότι θα αμφισβητήσουν την πιστοποίηση μιας χούφτας Πολιτειών σε μια τελευταία προσπάθεια είτε να αρνηθούν τη νίκη του Μπάιντεν είτε να καθυστερήσουν την πιστοποίηση της νίκης του.

Hundreds of Trump supporters have stormed the barricades at the back of the Capitol and are marching toward the building. pic.twitter.com/68nB7QyiP9

They’ve stormed the steps. Hundreds are climbing over each other to get to the to. This is what the Capitol looks like now. pic.twitter.com/F0oBLuDR7I

— Rebecca Tan (@rebtanhs) January 6, 2021