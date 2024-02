ΗΠΑ: Δεκαεξάχρονη έπεσε από ανελκυστήρα σε χιονοδρομικό κέντρο και σώθηκε χάρη σε δίχτυ ασφαλείας (video)

Ένα σοκαριστικό γεγονός κατέγραψε ερασιτεχνική κάμερα στις Ηνωμένες Πολιτείες όταν μια 16χρονη σκιέρ που βρισκόταν σε έναν ανελκυστήρα με κατεύθυνση την κορυφή της πίστας γλίστρησε από το κάθισμά της και αφού προσπάθησε να κρατηθεί για λίγη ώρα έπεσε από μεγάλο ύψος στο κενό. Ευτυχώς, για καλή της τύχη προσγειώθηκε σε ένα δίχτυ ασφαλείας που είχε σπεύσει να απλώσει από κάτω το προσωπικό του θερέτρου στην Καλιφόρνια.

Το συγκλονιστικό βίντεο δείχνει θεατές να αγωνιούν την ώρα που η 16χρονη γλιστράει σε αργή κίνηση και πέφτει από τον ανελκυστήρα στο όρος Mammoth. Το τρομακτικό περιστατικό συνέβη το περασμένο Σάββατο. Το «δίχτυ επιβράδυνσης» της πτώσης πέτυχε τον στόχο του καθώς τα τραύματα της νεαρής κοπέλας δεν ήταν απειλητικά για τη ζωή της.

Όπως ανέφεραν αυτόπτες μάρτυρες η κοπέλα έπεσε από ύψος σχεδόν τριών πολυκατοικιών! Συνολικά στη διάσωση της κοπέλας βοήθησαν πέντε υπάλληλοι του Mammoth Mountain και οκτώ σκιέρ κρατώντας τεντωμένο το δίχτυ επιβράδυνσης κατά τη διάρκεια της πτώσης. Μια διαδικασία πρωτόγνωρη για τους περισσότερους, όπως δήλωσαν.

