ΗΠΑ: Αστυνομικός άδειασε το όπλο του εναντίον βελανιδιού – «Ο ήχος έμοιαζε με σφαίρα από σιγαστήρα», είπε

Αστυνομικός στη Φλόριντα άδειασε το όπλο του προς την κατεύθυνση «υπόπτου», στον οποίο πρώτα είχε βάλει χειροπέδες, όταν άκουσε ένα βελανίδι να πέφτει στο αστυνομικό όχημα και πίστεψε ότι επρόκειτο για πυροβολισμό.

Το απίστευτο περιστατικό, χαρακτηριστικό της «εξάρτησης» των Αμερικανών στην οπλοκατοχή, σημειώθηκε στην κομητεία Οκαλούζα, σύμφωνα με βίντεο που δόθηκε στη δημοσιότητα την ώρα που ο αμερικανός πρόεδρος Τζο Μπάιντεν κάλεσε για ακόμη μια φορά το Κογκρέσο να ενεργήσει για να αντιμετωπιστούν οι επιθέσεις με τη χρήση όπλων, στον απόηχο της τραγωδίας στο Κάνσας όπου ένοπλοι άνοιξαν πυρ κατά φιλάθλων του Super Bowl.

Το βίντεο δείχνει τον αστυνομικό Τζέσε Χερνάντες την ώρα που ετοιμάζεται να μπει στο αστυνομικό όχημα. Μέσα στο αυτοκίνητο, στο πίσω κάθισμα, βρίσκεται ένας 24χρονος ύποπτος, τον οποίο είχε μόλις συλλάβει και του είχε φορέσει χειροπέδες.

Florida deputy Jesse Hernandez fires his gun repeatedly after mistaking sound of acorn falling as a gunshot

He shot his patrol vehicle with handcuffed suspect inside

He resigned during the course of the investigation & has not been criminally charged

pic.twitter.com/xaxVsPQu9O

— Crime With Bobby (@crimewithbobby) February 15, 2024