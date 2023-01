ΗΠΑ: Αστυνομικοί πυροβόλησαν εν ψυχρώ άοπλο στη Βόρεια Καρολίνα – Σκληρές εικόνες

Βίντεο ντοκουμέντο που κυκλοφορεί στα social media από κάμερα ασφαλείας, δείχνει τον 41χρονο Τζέισον Χάρλεϊ Κλόεπφερ να ανοίγει την πόρτα του τροχόσπιτού του, μαζί με τη σύζυγό του, υπακούοντας στις εντολές των αστυνομικών της ομάδας SWAT που βρίσκονταν απ’ έξω.

Ο 41χρονος ανοίγει την πόρτα και τότε ακούγονται ήχοι από τους πυροβολισμούς ενώ ο ίδιος παραπατά και πέφτει πίσω γεμάτος αίματα στην κοιλιά του. Η σύζυγός του ουρλιάζει από τον τρόμο της και καλεί για βοήθεια ενώ ο άνδρας συλλαμβάνεται.

Μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο σε κρίσιμη αλλά σταθερή κατάσταση και τελικά κατάφερε να ζήσει μετά από χειρουργικές επεμβάσεις. Από φωτογραφίες που ανέβασε ο ίδιος στα social media, φαίνονται τραύματα από σφαίρες στην κοιλιά, στο στέρνο και στο χέρι του.

Η στιγμή των πυροβολισμών – ΠΡΟΣΟΧΗ! Σκληρές εικόνες:

WARNING: GRAPHIC ⚠️ Police in North Carolina shot a disabled man who was unarmed and complying with their orders.

A SWAT team woke Jason Harley Kloepfer up and told him to get outside, then they shot him as soon as he opened the door. pic.twitter.com/sh0yeCc8za

— Fifty Shades of Whey (@davenewworld_2) January 22, 2023