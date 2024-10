ΗΠΑ: 20χρονος διέλυσε McLaren $200.000 ενώ μετέδιδε το τροχαίο

Όπως φαίνεται στο βίντεο, αν και οδηγούσε υπό βροχή, ο 20χρονος κοιτούσε το κινητό του τηλέφωνο με αποτέλεσμα όταν έχασε τον έλεγχο του supercar που οδηγούσε, αυτό να καταλήξει στις προστατευτικές μπαριέρες και να υποστεί σημαντικές ζημιές.

Στο βίντεο ακούγονται στη συνέχεια οι φωνές πόνου του συνοδηγού του 20χρονου YouTuber μετά το ατύχημα που σημειώθηκε σε αυτοκινητόδρομο στο Μαϊάμι το πρωί του Σαββάτου.

Όταν, δε, ο Ντόχερτι κατάφερε να βγει από το αυτοκίνητο, ήταν απογοητευμένος από το θέαμα. «Όλα τα χρήματά μου πήγαν χαμένα» ακούγεται να λέει ο 20χρονος.

This new video of the Jack Doherty crash is even crazier his friend is literally fighting for his life in the car and he’s more worried about the car..🤦‍♂️ pic.twitter.com/iDX8vOy7WH

— kira 👾 (@kirawontmiss) October 5, 2024