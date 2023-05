ΗΠΑ: 12χρονη σώζει από πνιγμό τον δίδυμο αδερφό της (βίντεο)

Το βίντεο που κάνει τον γύρο του διαδικτύου δείχνει τον 12χρονος Τσάρλι Λοβέρν να πνίγεται ενώ έτρωγε ένα κομμάτι τυρί στην καφετέρια του σχολείου του.

«Νόμιζα ότι θα λιποθυμούσα ή ότι θα πέθαινα», δήλωσε ο Τσάρλι. Προσπάθησε να κάνει νόημα στους συμμαθητές του για βοήθεια.

«Άρχισα να πιάνω το λαιμό μου, κάνοντας νόημα ότι πνιγόμουν», είπε ο 12χρονος.

Όμως, κάποιοι, νομίζοντας λανθασμένα ότι είναι άρρωστος και βήχει απομακρύνθηκαν καθώς φοβήθηκαν μην κολλήσουν.

Τότε ήταν που η δίδυμη αδελφή του, η Αμέλια, ανέλαβε δράση.

«Κατάλαβα ότι πνιγόταν, επειδή το πρόσωπό του είχε αλλάξει χρώμα. Σηκώθηκα γρήγορα, για να τον βοηθήσω», δήλωσε η Αμέλια.

Δείτε το βίντεο με την άμεση και σωτήρια επέμβαση της Αμέλια στον δίδυμο αδερφό της:

TO THE RESCUE: A 12-year-old girl is being praised after helping to save her twin brother from choking in the school cafeteria. https://t.co/frXrb4r9sK pic.twitter.com/K56Qd01tLh

— ABC News (@ABC) May 22, 2023