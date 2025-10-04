Ιουλία Καλλιμάνη: «Δεν θέλω να μου ρίχνουν λουλούδια στο πρόσωπο»

Η Ιουλία Καλλιμάνη μίλησε στο «Happy Day» και αποκάλυψε για το celebrity crush που είχε μικρή, ενώ παράλληλα αναφέρθηκε και στα λουλούδια που πετούν στα νυχτερινά κέντρα.

«Είχα celebrity crush την Μπρίτνεϊ Σπίαρς και την Κριστίνα Αγκιλέρα. Θυμάμαι όταν ήμουν μικρή είχα αφίσες από ξένους τραγουδιστές» ανέφερε στην αρχή η Ιουλία Καλλιμάνη, η οποία στην συνέχεια πρόσθεσε:

«Δεν με ενοχλούν τα γαρύφαλλα στο μαγαζί.

Αντιλαμβάνομαι ότι εκείνη τη στιγμή ο άλλος έχει πιει ένα ποτάκι παραπάνω και να του φύγει άγαρμπα. Δεν θέλω να μου τα ρίχνουν στο πρόσωπο».

