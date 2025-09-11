Ιός του Δυτικού Νείλου: Σημαντικές πληροφορίες και μέτρα προστασίας

Σε ανακοίνωση προχώρησε ο Ιατρικός Σύλλογος Αγρινίου, με αφορμή τον ιό του Δυτικού Νείλου, παρέχοντας σημαντικές πληροφορίες και μέτρα προστασίας.

Η ανακοίνωση:

Ο ιός του Δυτικού Νείλου μεταδίδεται κυρίως μέσω του τσιμπήματος μολυσμένων «κοινών» κουνουπιών. Τα κουνούπια μολύνονται από μολυσμένα πτηνά (ορισμένα είδη κυρίως άγριων πτηνών), τα οποία είναι οι βασικοί φορείς του ιού, ενώ είναι σημαντικό να σημειωθεί ότι οι άνθρωποι που έχουν μολυνθεί από τον ιό δεν μεταδίδουν τη λοίμωξη στα κουνούπια.

Η πλειονότητα των ατόμων που μολύνονται από τον ιό δεν εκδηλώνει συμπτώματα ή παρουσιάζει μόνο ήπια νόσο. Ωστόσο, σε πολύ μικρό ποσοστό (λιγότερο από 1% όσων μολύνονται), ο ιός μπορεί να προκαλέσει σοβαρές επιπλοκές, όπως εγκεφαλίτιδα ή μηνιγγίτιδα, που προσβάλλουν το νευρικό σύστημα.

Τα άτομα που ανήκουν σε ευάλωτες ομάδες, όπως οι ηλικιωμένοι (άνω των 50 ετών), καθώς και εκείνα με ανοσοκαταστολή ή χρόνια υποκείμενα νοσήματα, κινδυνεύουν περισσότερο να εμφανίσουν σοβαρές επιπλοκές από τη λοίμωξη.

Ο χρόνος επώασης του ιού, δηλαδή το χρονικό διάστημα μεταξύ του τσιμπήματος του κουνουπιού και της εμφάνισης των συμπτωμάτων, είναι συνήθως 2-14 ημέρες. Τα συμπτώματα περιλαμβάνουν πυρετό, πονοκέφαλο, πόνο στους μύες και εξάνθημα, ενώ σε σοβαρές περιπτώσεις, τα συμπτώματα μπορεί να περιλαμβάνουν σύγχυση, υπνηλία ή ακόμα και κώμα.

Δεν υπάρχει ειδική θεραπεία για τον Ιό του Δυτικού Νείλου. Στις ήπιες περιπτώσεις, η νόσος υποχωρεί από μόνη της, ενώ για τα σοβαρότερα περιστατικά, που απαιτούν νοσηλεία, χορηγείται

υποστηρικτική θεραπεία (π.χ. ενδοφλέβια υγρά ή ενδεχόμενη εισαγωγή σε μονάδα εντατικής θεραπείας για μηχανική αναπνευστική υποστήριξη).

Η επιδημιολογική επιτήρηση της νόσου, η έγκαιρη εφαρμογή κατάλληλων ολοκληρωμένων προγραμμάτων διαχείρισης κουνουπιών και η λήψη μέτρων ατομικής προστασίας από τα κουνούπια αποτελούν διεθνώς τα πλέον ενδεδειγμένα μέτρα για την πρόληψη και τον έλεγχο της νόσου.

Προληπτικά Μέτρα και Μέτρα Προστασίας:

Η πρόληψη του Ιού του Δυτικού Νείλου περιλαμβάνει τόσο μέτρα ατομικής προστασίας όσο και

μέτρα ελέγχου των κουνουπιών. Εδώ είναι τα βασικά βήματα που συνιστώνται:

1. Απομάκρυνση Στάσιμου Νερού:

Αδειάστε οποιοδήποτε δοχείο ή επιφάνεια συγκέντρωσης νερού (π.χ. λεκάνες, βάζα, κουβάδες, πιατάκια γλαστρών).

Σιγουρευτείτε ότι οι δοχεία νερού (π.χ. βαρέλια ή καρότσια) είναι γυρισμένα ανάποδα ή καλυμμένα όταν δεν χρησιμοποιούνται.

2. Αποφυγή Συσσώρευσης Λυμάτων και Νερών:

Αποφύγετε τη συσσώρευση λυμάτων, νερών αποχέτευσης ή άλλων υγρών

απόβλητων.

3. Φροντίδα Στην Πράσινη Βλάστηση:

Κουρέψτε τακτικά το γρασίδι, τους θάμνους και τις φυλλωσιές, καθώς είναι καταφύγιο για ενήλικα κουνούπια.

4. Ποτίστε το Πρωί:

 Αν είναι δυνατόν, προτιμήστε να ποτίζετε τα φυτά σας το πρωί, όταν η δραστηριότητα των κουνουπιών είναι μειωμένη.

5. Χρήση Εντομοκτόνων και Εντομοαπωθητικών για το Περιβάλλον:

Εφαρμόστε εντομοαπωθητικά στο ακάλυπτο δέρμα και πάνω από τα ρούχα σας.

Χρησιμοποιήστε φιδάκια, ταμπλέτες και άλλα προϊόντα για την προστασία του χώρου σας από τα κουνούπια.

6. Χρήση Κουνουπιέρας και Σήτας:

Εγκαταστήστε κουνουπιέρες και σίτες στα παράθυρα και τις πόρτες για να εμποδίσετε την είσοδο των κουνουπιών στον εσωτερικό χώρο.

Χρησιμοποιήστε ανεμιστήρες ή κλιματιστικά για να αποτρέψετε την είσοδο

κουνουπιών.

7. Καθαριότητα και Ψεκασμοί σε Κτηνοτροφικές Μονάδες:

Καθαρίζετε τακτικά και ψεκάζετε στάβλους, κοτέτσια ή άλλες κτηνοτροφικές εγκαταστάσεις, καθώς τα ζώα μπορεί να φιλοξενούν μολυσμένα κουνούπια.

Η πρόληψη είναι το κλειδί για τον περιορισμό του Ιού του Δυτικού Νείλου. Παρά το γεγονός ότι το καλοκαίρι έχει περάσει και οι καιρικές συνθήκες έχουν αλλάξει, οι κίνδυνοι από τα κουνούπια και τον Ιό του Δυτικού Νείλου παραμένουν. Ο ιός συνεχίζει να απειλεί τη δημόσια υγεία, και για το λόγο αυτό είναι απαραίτητο να συνεχίσουμε να εφαρμόζουμε τα μέτρα προστασίας, παραμένοντας σε εγρήγορση και προστατεύοντας τον εαυτό μας και τους γύρω μας καθ' όλη τη διάρκεια του φθινοπώρου και του χειμώνα, καθώς οι μολύνσεις μπορεί να συμβούν ακόμα και σε πιο ψυχρές εποχές.

Στην ιστοσελίδα του Ε.Ο.Δ.Υ. https://eody.gov.gr/disease/koynoypia/ υπάρχουν διαθέσιμες πληροφορίες για την κλινική εικόνα και τον τρόπο μετάδοσης του ιού, για τα επιδημιολογικά δεδομένα της λοίμωξης κατά τις περιόδους μετάδοσης του ιού (ετήσιες εκθέσεις επιδημιολογικής επιτήρησης και εβδομαδιαίες εκθέσεις κατά την περίοδο μετάδοσης) και για τις δράσεις του Ε.Ο.Δ.Υ. για τη λοίμωξη από τον ιό του Δυτικού Νείλου.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ, ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΑΓΡΑΦΙΩΤΗΣ

Ο ΓΕΝ.ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ, ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΡΩΣΣΑΣ