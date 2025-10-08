Ιός Δυτικού Νείλου: 8 νεκροί και 93 κρούσματα από την αρχή του χρόνου στην Ελλάδα

Δύο νέα κρούσματα λοίμωξης από τον ιό Δυτικού Νείλου εντοπίστηκαν την τελευταία εβδομάδα στη χώρα μας. Συγκεντρωτικά στοιχεία έδωσε στη δημοσιότητα ο ΕΟΔΥ την Τετάρτη, 8 Οκτωβρίου.

Σύμφωνα με την επιδημιολογική έκθεση του ΕΟΔΥ, από την 1η Ιανουαρίου έως τις 8 Οκτωβρίου, έχουν διαγνωστεί και διερευνηθεί συνολικά 93 εγχώρια κρούσματα λοίμωξης από τον ιό Δυτικού Νείλου στην Ελλάδα.

Από τα 93 τα 75 κρούσματα παρουσίασαν εκδηλώσεις από το Κεντρικό Νευρικό Σύστημα (ΚΝΣ, εγκεφαλίτιδα ή/και μηνιγγίτιδα ή/και οξεία χαλαρή παράλυση) και 18 κρούσματα είχαν ήπιες εκδηλώσεις/ δεν είχαν εκδηλώσεις από το ΚΝΣ.

Συνολικά, έως και την 8η Οκτωβρίου, έχουν καταγραφεί 8 θάνατοι σε ασθενείς με λοίμωξη από τον ιό και εκδηλώσεις από το ΚΝΣ, ηλικίας άνω των 65 ετών.

Την τελευταία εβδομάδα διαγνώσθηκαν/δηλώθηκαν δύο εγχώρια κρούσματα λοίμωξης από τον ιό.

Αναλυτικά τα κρούσματα του ιού Δυτικού Νείλου ανά περιφέρεια φέτος

Από την 1η Ιανουαρίου έως τις 8 Οκτωβρίου, έχουν καταγραφεί και διερευνηθεί κρούσματα λοίμωξης από τον ιό του Δυτικού Νείλου στην Ελλάδα σε 41 δήμους της χώρας, σε 23 Περιφερειακές/ Μητροπολιτικές Ενότητες, και συγκεκριμένα στις Περιφερειακές/ Μητροπολιτικές Ενότητες: Δυτικής Αττικής, Δυτικού Τομέα Αθηνών, Πειραιώς, Νήσων, Ανατολικής Αττικής, Κεντρικού Τομέα Αθηνών, Βόρειου Τομέα Αθηνών, Ηλείας, Αχαΐας, Αιτωλοακαρνανίας, Έβρου, Λάρισας, Καρδίτσας, Τρικάλων, Άρτας, Πέλλας, Ημαθίας, Θεσσαλονίκης, Εύβοιας, Κορινθίας, Μεσσηνίας, Ηρακλείου και Λευκάδας. Θεωρείται πιθανή και αναμενόμενη η διάγνωση περαιτέρω κρουσμάτων το ερχόμενο διάστημα.

Στην Ευρωπαϊκή Ένωση και σε χώρες γειτονικές της ΕΕ, έχουν καταγραφεί -εκτός από τη χώρα μας- κρούσματα λοίμωξης από τον ιό ΔΝ σε: Αλβανία, Βουλγαρία, Κροατία, Γαλλία, Ιταλία, Ισπανία, Ουγγαρία, Ρουμανία, Σερβία, Κόσοβο, Βόρεια Μακεδονία και Τουρκία.

