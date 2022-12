Ιορδανία: Κατακλυσμιαία βροχή πλημμύρισε την αρχαία πόλη της Πέτρας – Απίστευτα βίντεο

Το νερό έπεφτε ποτάμι στο εμβληματικό αρχαίο μνημείο και περίπου 1.700 τουρίστες και κάτοικοι έφυγαν από την περιοχή μετά από τις συστάσεις για εκκένωση που έκαναν οι αρχές.

Στην περιοχή ξέσπασε… κατακλυσμός και το αρχείο μνημείο της Ιορδανίας θύμισε πλωτή πόλη από τη σφοδρή βροχή.

Το νερό άρχισε να πέφτει με τον… τόνο. Τα νερά που μαζεύτηκαν πάνω από τα ψηλά βράχια σχημάτισαν χωρίς καμία υπερβολή πραγματικούς καταρράκτες.

Στο έδαφος το νερό της βροχής άρχισε να μαζεύεται, ενώ οι δαιδαλώδεις πέτρινοι δρόμοι μέσα στο βουνό μετατράπηκαν σε αληθινά αφρισμένα ποτάμια.

Video of flash floods in iconic #Petra in Jordan today, a world heritage site. Tourists have been evacuated, and a number of casualties reported in area: pic.twitter.com/kJIzQ6Paqn

Αυτοκίνητα που υπήρχαν στην περιοχή, άρχισαν να μπαίνουν στο νερό για να φύγουν, ενώ φυσικά ο κόσμος άρχισε να τρέχει για να φύγει για να αποφύγει τα χειρότερα.

The Petra Development and Tourism Region Authority (PDTRA) evacuated visitors from Petra as heavy downpours flooded the archeological site.

Water from surrounding mountains poured down into the rose-red city as heavy rains poured in the south of the Kingdom.#JordanNews #Jordan pic.twitter.com/TmZEu8Pa7S

— Jordan News (@jordannewsdaily) December 26, 2022