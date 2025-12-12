«Ιόνια Οδός»: Προσωρινές κυκλοφοριακές ρυθμίσεις λόγω αγροτικών κινητοποιήσεων

Προσωρινές κυκλοφοριακές ρυθμίσεις σε τμήμα του αυτοκινητόδρομου «Ιόνια Οδός», λόγω αγροτικών κινητοποιήσεων.

Σε σχετική ανακοίνωση ο Αστυνομικός Διευθυντής Ακαρνανίας, Δημήτρης Γαλαζούλας αναφέρει:

Άρθρο 1ο

1.-Την εφαρμογή κυκλοφοριακών ρυθμίσεων στον αυτοκινητόδρομο της «Ιόνιας Οδού», της περιοχής ευθύνης μας, ήτοι την ολική διακοπή της κυκλοφορίας όλων των οχημάτων, στο τμήμα του αυτοκινητόδρομου της ΙΟΝΙΑΣ ΟΔΟΥ, από τον Η/Κ Κομποτίου (χ/θ 130+513) έως τον Α/Κ Άρτας (140+891), στο ρεύμα κυκλοφορίας με κατεύθυνση προς Ιωάννινα.

2.-Όλα τα οχήματα που κινούνται στον αυτοκινητόδρομο της «Ιόνιας Οδού», με κατεύθυνση από Αντίρριο προς Ιωάννινα, θα εκτρέπονται μέσω του Η/Κ Κομποτίου, μέσω της εναλλακτικής διαδρομής της Εθνικής Οδού Αντιρρίου – Ιωαννίνων.

Άρθρο 2ο

Η εταιρεία «ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ Α.Ε.» / Διεύθυνση Λειτουργίας Αυτοκινητοδρόμων, παρακαλείται για τοποθέτηση κατάλληλης σήμανσης, σύμφωνα με τις εγκεκριμένες σχετικές μελέτες.

Επιπλέον, με μέριμνα της εταιρείας «ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ Α.Ε.» / Διεύθυνσης Λειτουργίας Αυτοκινητοδρόμων, να παρέχεται συνεχής πληροφόρηση για τις επικρατούσες συνθήκες κυκλοφορίας (π.χ. από εισπράκτορες, κινητά και σταθερά VMS κ.λπ.), ώστε να εξασφαλίζονται οι απαιτήσεις ομαλής και ασφαλούς διεξαγωγής της κυκλοφορίας.

Άρθρο 3ο