Ιόνια Οδός: Προσωρινές κυκλοφοριακές ρυθμίσεις λόγω εργασιών διαγράμμισης

Προσωρινές κυκλοφοριακές ρυθμίσεις θα υπάρξουν στον αυτοκινητόδρομο «Ιόνια Οδός», στο πλαίσιο εκτέλεσης εργασιών διαγράμμισης.

Σε ανακοίνωσή του ο Διευθυντής της Διεύθυνσης Αστυνομίας Ακαρνανίας, κ. Δημήτριος Νικ. Γαλαζούλας αναφέρει:

1. Την εφαρμογή προσωρινών κυκλοφοριακών ρυθμίσεων, ήτοι αποκλεισμός λωρίδων κυκλοφορίας και περιορισμός ορίων ταχύτητας, από την χ/θ 129+000 έως την χ/θ 140+891, αμφίπλευρα, του αυτοκινητόδρομου ΙΟΝΙΑ ΟΔΟΣ, στο πλαίσιο εκτέλεσης εργασιών διαγράμμισης:

2. Ειδικότερα, θα εφαρμόζονται, κατά περίπτωση, οι παρακάτω κυκλοφοριακές ρυθμίσεις μικρής διάρκειας:

Α. Για εργασίες διαγράμμισης στην αριστερή λωρίδα κυκλοφορίας:

Αποκλεισμός μικρής διάρκειας της αριστερής λωρίδας κυκλοφορίας του αυτοκινητοδρόμου «Ιόνια Οδός», με εφαρμογή της τυπικής διάταξης «ΜΙΔ-2: Εργασίες Μικρής Διάρκειας / Αποκλεισμός αριστερής λωρίδας (διατομή 2 ή 3)» της εγκεκριμένης, με τη (6) σχετική Απόφαση της Ε.Υ.Δ.Ε. / Κ.Σ.Ε.Σ.Π., μελέτης.

Αποκλεισμός μικρής διάρκειας της αριστερής λωρίδας κυκλοφορίας του αυτοκινητοδρόμου «Ιόνια Οδός» στο ύψος ανισόπεδου κόμβου, με εφαρμογή της τυπικής διάταξης «ΜΙΔ-11: Εργασίες Μικρής Διάρκειας / Αποκλεισμός αριστερής λωρίδας σε περιοχή Ανισόπεδου Κόμβου (διατομή 2 ή 3 λωρίδων)» της εγκεκριμένης, με τη (6) σχετική Απόφαση της Ε.Υ.Δ.Ε. / Κ.Σ.Ε.Σ.Π., μελέτης.

Αποκλεισμός μικρής διάρκειας της αριστερής λωρίδας κυκλοφορίας εντός σήραγγας του αυτοκινητοδρόμου «Ιόνια Οδός», με εφαρμογή της τυπικής διάταξης «ΜΙΔ-16: Εργασίες Μικρής Διάρκειας / Αποκλεισμός αριστερής λωρίδας εντός σήραγγας» της εγκεκριμένης, με τη (6) σχετική Απόφαση της Ε.Υ.Δ.Ε. / Κ.Σ.Ε.Σ.Π., μελέτης.

Β. Για εργασίες διαγράμμισης στη δεξιά λωρίδα κυκλοφορίας και στη Λωρίδα Έκτακτης Ανάγκης (Λ.Ε.Α.):

Αποκλεισμός μικρής διάρκειας της δεξιάς λωρίδας κυκλοφορίας και της Λωρίδας Έκτακτης Ανάγκης (Λ.Ε.Α.) του αυτοκινητοδρόμου «Ιόνια Οδός», με εφαρμογή της τυπικής διάταξης «ΜΙΔ-1: Εργασίες Μικρής Διάρκειας / Αποκλεισμός δεξιάς λωρίδας (διατομή 2 λωρίδων)» της εγκεκριμένης, με τη (6) σχετική Απόφαση της Ε.Υ.Δ.Ε. / Κ.Σ.Ε.Σ.Π., μελέτης.

Αποκλεισμός μικρής διάρκειας της δεξιάς λωρίδας κυκλοφορίας και της Λωρίδας Έκτακτης Ανάγκης (Λ.Ε.Α.) του αυτοκινητοδρόμου «Ιόνια Οδός» στο ύψος ανισόπεδου κόμβου, με εφαρμογή των τυπικών διατάξεων «ΜΙΔ-12α: Εργασίες Μικρής Διάρκειας / Αποκλεισμός δεξιάς λωρίδας σε περιοχή Ανισόπεδου Κόμβου (Α/Κ)» και «ΜΙΔ-12β: Εργασίες Μικρής Διάρκειας / Αποκλεισμός δεξιάς λωρίδας σε περιοχή Ανισόπεδου Κόμβου (Α/Κ)» της εγκεκριμένης, με τη (6) σχετική Απόφαση της Ε.Υ.Δ.Ε. / Κ.Σ.Ε.Σ.Π., μελέτης.

Αποκλεισμός μικρής διάρκειας της δεξιάς λωρίδας κυκλοφορίας εντός σήραγγας του αυτοκινητοδρόμου «Ιόνια Οδός», με εφαρμογή της τυπικής διάταξης «ΜΙΔ-15: Εργασίες Μικρής Διάρκειας / Αποκλεισμός δεξιάς λωρίδας εντός σήραγγας» της εγκεκριμένης, με τη (6) σχετική Απόφαση της Ε.Υ.Δ.Ε. / Κ.Σ.Ε.Σ.Π., μελέτης.

Γ. Για εργασίες διαγράμμισης στη Λωρίδα Έκτακτης Ανάγκης (Λ.Ε.Α.):

Αποκλεισμός μικρής διάρκειας της Λωρίδας Έκτακτης Ανάγκης (Λ.Ε.Α.) του αυτοκινητοδρόμου «Ιόνια Οδός», με εφαρμογή της τυπικής διάταξης «ΜΙΔ-20: Εργασίες Μικρής Διάρκειας / Αποκλεισμός λωρίδας έκτακτης ανάγκης (διατομή 2 ή 3 λωρίδων)» της εγκεκριμένης, με τη (6) σχετική Απόφαση της Ε.Υ.Δ.Ε. / Κ.Σ.Ε.Σ.Π., μελέτης.

Δ. Για εργασίες διαγράμμισης σε χώρους στάθμευσης:

Αποκλεισμός χώρου στάθμευσης του αυτοκινητοδρόμου «Ιόνια Οδός», με εφαρμογή της τυπικής διάταξης «ΜΙΔ-50: Εργασίες Μικρής Διάρκειας / Αποκλεισμός Χώρου Στάθμευσης (διατομή 2 ή 3 λωρίδων)» της εγκεκριμένης, με τη (6) σχετική Απόφαση της Ε.Υ.Δ.Ε. / Κ.Σ.Ε.Σ.Π., μελέτης. Ε. Για εργασίες διαγράμμισης σε κόμβους:

Αποκλεισμός δεξιού τμήματος κλάδου εξόδου του αυτοκινητοδρόμου «Ιόνια Οδός», με εφαρμογή της τυπικής διάταξης «ΜΙΔ-4: Εργασίες Μικρής Διάρκειας / Αποκλεισμός δεξιού τμήματος κλάδου εξόδου (διατομή 2 ή 3 λωρίδων)» της εγκεκριμένης, με τη (6) σχετική Απόφαση της Ε.Υ.Δ.Ε. / Κ.Σ.Ε.Σ.Π., μελέτης.

Αποκλεισμός αριστερού τμήματος κλάδου εξόδου του αυτοκινητοδρόμου «Ιόνια Οδός», με εφαρμογή της τυπικής διάταξης «ΜΙΔ-5: Εργασίες Μικρής Διάρκειας / Αποκλεισμός αριστερού τμήματος κλάδου εξόδου (διατομή 2 ή 3 λωρίδων)» της εγκεκριμένης, με τη (6) σχετική Απόφαση της Ε.Υ.Δ.Ε. / Κ.Σ.Ε.Σ.Π., μελέτης.

Αποκλεισμός δεξιού τμήματος κλάδου εισόδου του αυτοκινητοδρόμου «Ιόνια Οδός», με εφαρμογή της τυπικής διάταξης «ΜΙΔ-7: Εργασίες Μικρής Διάρκειας / Αποκλεισμός δεξιού τμήματος κλάδου εισόδου» της εγκεκριμένης, με τη (6) σχετική Απόφαση της Ε.Υ.Δ.Ε. / Κ.Σ.Ε.Σ.Π., μελέτης.

Αποκλεισμός αριστερού τμήματος κλάδου εισόδου του αυτοκινητοδρόμου «Ιόνια Οδός», με εφαρμογή της τυπικής διάταξης «ΜΙΔ-17: Εργασίες Μικρής Διάρκειας / Αποκλεισμός αριστερού τμήματος κλάδου εισόδου» της εγκεκριμένης, με τη (6) σχετική Απόφαση της Ε.Υ.Δ.Ε. / Κ.Σ.Ε.Σ.Π., μελέτης

3. Ανωτέρω εργασίες θα είναι μικρής διάρκειας και θα αποσύρονται καθημερινά μετά την ολοκλήρωση των εργασιών, ενώ το μέγιστο μήκος αποκλεισμού δεν θα ξεπερνά τα 4.000 μ.

4. Ανωτέρω κυκλοφοριακές ρυθμίσεις θα εφαρμοστούν από την 07.00΄ ώρα της Τρίτης 23.09.2025 έως και την 19.00΄ ώρα της Παρασκευής 19.12.2025, με εξαίρεση το χρονικό διάστημα από 24.10.2025 έως και 29.10.2025, κατά το οποίο δεν θα πραγματοποιούνται εργασίες και συνεπώς κυκλοφοριακές ρυθμίσεις. - Οι εργασίες θα εκτελούνται από Δευτέρα έως και Παρασκευή από την ανατολή έως τη δύση του ηλίου και Σάββατο από την ανατολή του ηλίου έως τις 16:00΄ ώρα.

ΑΡΘΡΟ (2)

Η εταιρεία «ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ Α.Ε.», σύμφωνα με τα οριζόμενα στο ανωτέρω (5) σχετικό:

α. Οφείλει σε όλη τη διάρκεια της εκτέλεσης των εργασιών να τοποθετεί και να συντηρεί σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία, την Πρότυπη Τεχνική Προδιαγραφή Σήμανσης εκτελούμενων έργων εντός και εκτός κατοικημένης περιοχής, τα εγκεκριμένα εγχειρίδια λειτουργίας και συντήρησης, τα σχέδια δράσης και τις εγκεκριμένες μελέτες, τις απαιτούμενες πινακίδες σήμανσης φανούς, αντανακλαστικά, προειδοποιητικές και πληροφοριακές πινακίδες και γενικά να λαμβάνει κάθε απαιτούμενο μέτρο ώστε να εξασφαλίζεται με αποκλειστική μέριμνα και ευθύνη της η ομαλή και ασφαλής διεξαγωγή της κυκλοφορίας των οχημάτων στην περιοχή των εκτελούμενων έργων. Επίσης, θα πρέπει σε κάθε περίπτωση να λαμβάνει όλα τα προβλεπόμενα και απαραίτητα μέτρα προστασίας των εργαζομένων.

β. Να προηγηθεί, με μέριμνά της, έγκαιρη ενημέρωση των χρηστών για τις πραγματοποιούμενες κυκλοφοριακές ρυθμίσεις με τον προσφορότερο τρόπο από τα Μ.Μ.Ε. και το διαδίκτυο, καθώς και να παρέχεται συνεχής πληροφόρηση για τις επικρατούσες συνθήκες κυκλοφορίας (π.χ. από εισπράκτορες, σταθερά και κινητά VMS κ.λ.π.), ώστε να εξασφαλίζονται οι απαιτήσεις ομαλούς και ασφαλούς διεξαγωγής της κυκλοφορίας.

γ. Να γίνεται απόκρυψη των ενδείξεων της υφιστάμενης μόνιμης οριζόντιας και κατακόρυφης σήμανσης που δεν θα ισχύουν κατά την διάρκεια των ρυθμίσεων και να τοποθετείται προσωρινή σήμανσης σε κατάλληλες θέσεις.

ΑΡΘΡΟ (3)

Σε περίπτωση μη τήρησης των όρων χορήγησης της παρούσας απόφασης, αυτή θα ανακαλείται και σε περίπτωση σοβαρής διατάραξης της κυκλοφορίας θα διακόπτονται οι εργασίες με εντολή του Διοικητή του Β΄ Τ.Τ. Αυτ/δρόμων Αντιρρίου – Ιωαννίνων ή του νόμιμου αναπληρωτή του.

ΑΡΘΡΟ (4)

Η παρούσα απόφαση έχει ισχύ από την 07.00΄ ώρα της Τρίτης 23.09.2025, και ύστερα από την δημοσίευσή της στον ιστότοπο του προγράμματος Διαύγεια, σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 4 του ν. 3861/2010, 111 του ν. 5209/2025 Κ.Ο.Κ. και την τοποθέτηση της προβλεπόμενης οδικής σήμανσης και έως την 19.00΄ ώρα της Παρασκευής 19.12.2025.

ΑΡΘΡΟ (5)

Οι παραβάτες της Απόφασης αυτής, διώκονται και τιμωρούνται, σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 5209/2025 (ΦΕΚ 100/13.06.2025), «Κώδικας Οδικής Κυκλοφορίας και άλλες διατάξεις», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει σήμερα. Λήψη επιβαλλομένων μέτρων υλοποίησης του παρόντος άρθρου ανατίθεται στο Β΄ Τ.Τ. Αυτ/δρόμων Αντιρρίου – Ιωαννίνων.