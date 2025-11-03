Ιόνια Οδός: Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις στο τμήμα Αβγό – Εγνατία

Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις, θα ισχύσουν στον αυτοκινητόδρομο «Ιόνια Οδός» και συγκεκριμένα στο τμήμα Αβγό – Εγνατία με σκοπό την εκτέλεση εργασιών συντήρησης σηράγγων.

Ειδικότερα, την Τρίτη 4 και την Τετάρτη 5 Νοεμβρίου 2025 από τις 07:00 έως και τις 20:00, θα ισχύει αμφίπλευρη εκτροπή κυκλοφορίας από τον Ανισόπεδο Κόμβο Αβγού έως και τον Α/Κ Εγνατίας. Ταυτόχρονα, θα ισχύσει αποκλεισμός στον κλάδο εισόδου του Α/Κ Αβγού, στο ρεύμα κυκλοφορίας προς Ιωάννινα και στον Α/Κ Εγνατίας στο ρεύμα κυκλοφορίας προς Αντίρριο.

Τα οχήματα με προορισμό τα Ιωάννινα, θα εξέρχονται στον Α/Κ Αβγού και αντίστοιχα, τα οχήματα με προορισμό το Αντίρριο, θα εισέρχονται στον αυτοκινητόδρομο μέσω του Α/Κ Αβγού.

Λόγω των άνω κυκλοφοριακών ρυθμίσεων, θα ισχύσουν μειωμένα κόμιστρα στον Μετωπικό Σταθμό Διοδίων Τερόβου.

Σε περίπτωση ταχύτερης ολοκλήρωσης των εργασιών, η κυκλοφορία θα αποκατασταθεί νωρίτερα από τον προγραμματισμένο χρόνο.

Η Νέα Οδός έχει λάβει όλα τα απαραίτητα μέτρα για την ασφάλεια και εξυπηρέτηση των οδηγών, ενώ σχετικές προσωρινές σημάνσεις θα τοποθετηθούν με στόχο την πλήρη ενημέρωση όλων των οδηγών.

Η Νέα Οδός ευχαριστεί για την κατανόηση και εφιστά την προσοχή των οδηγών καθώς οι τελευταίοι οφείλουν να συμμορφώνονται πλήρως με τη σχετική σήμανση.