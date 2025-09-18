Ιόνια Οδός: Κυκλοφοριακές Ρυθμίσεις μέχρι μέσα Οκτωβρίου λόγω ασφαλτικών εργασιών

Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις, θα ισχύσουν στον αυτοκινητόδρομο «Ιόνια Οδός» με σκοπό την εκτέλεση ασφαλτικών εργασιών.

Ειδικότερα, από αύριο Παρασκευή 19 Σεπτεμβρίου στις 07:00 έως και την Τετάρτη 15 Οκτωβρίου 2025 στις 18:00 και καθ’ όλο το 24ωρο, θα ισχύει από το 179,82 ο χλμ. έως και το 182,1 ο χλμ. αποκλεισμός της δεξιάς λωρίδας και της Λωρίδας Έκτακτης Ανάγκης (Λ.Ε.Α.), στο ρεύμα κυκλοφορίας προς Ιωάννινα. Η κυκλοφορία θα διεξάγεται από την αριστερή λωρίδα.

Ταυτόχρονα, αποκλεισμός θα ισχύει και στον Ανισόπεδο Κόμβο (Α/Κ) Τερόβου (κλάδος εισόδου και εξόδου), στο ίδιο ρεύμα κυκλοφορίας.

Για τους οδηγούς με κατεύθυνση προς το Τέροβο, θα υπάρχουν τοποθετημένες προειδοποιητικές πινακίδες στον προηγούμενο κόμβο (Α/Κ Γοργομύλου) όπου θα τους παραπέμπουν να εξέλθουν από αυτόν. Η κυκλοφορία για όσους οδηγούς εξέρχονται από τον αυτοκινητόδρομο, θα διεξάγεται από την Επαρχιακή Οδό Καμπής – Πέντε Πηγαδιών και στη συνέχεια από την Επαρχιακή Οδό Ιωαννίνων-Πέντε Πηγαδιών, μέχρι τη συμβολή της Επαρχιακής Οδού (Ιωαννίνων – Πέντε Πηγαδιών) με τον συνδετήριο κλάδο του Α/Κ Τερόβου.

Για τους οδηγούς με κατεύθυνση προς τα Ιωάννινα, η κυκλοφορία θα διεξάγεται μέσω της Επαρχιακής Οδού Πέντε Πηγαδιών - Ιωαννίνων και στη συνέχεια μέσω της Εθνικής Οδού Άρτας- Ιωαννίνων, μέχρι τον Α/Κ Αυγού όπου θα εισέρχονται εκ νέου στον αυτοκινητόδρομο.

Σε περίπτωση ταχύτερης ολοκλήρωσης των εργασιών, η κυκλοφορία θα αποκατασταθεί νωρίτερα από τον προγραμματισμένο χρόνο.

Η Νέα Οδός έχει λάβει όλα τα απαραίτητα μέτρα για την ασφάλεια και εξυπηρέτηση των οδηγών, ενώ σχετικές προσωρινές σημάνσεις θα τοποθετηθούν με στόχο την πλήρη ενημέρωση όλων των οδηγών.

Η Νέα Οδός ευχαριστεί για την κατανόηση και εφιστά την προσοχή των οδηγών καθώς οι τελευταίοι οφείλουν να συμμορφώνονται πλήρως με τη σχετική σήμανση.