Ιόνια Οδός: Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις μακράς διαρκείας λόγω ασφαλτικών εργασιών

Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις μακράς διαρκείας, θα ισχύσουν στον αυτοκινητόδρομο «Ιόνια Οδός» με σκοπό την εκτέλεση ασφαλτικών εργασιών.

Ειδικότερα, από τη Δευτέρα 6 Οκτωβρίου στις 07:00 έως και την Παρασκευή 31 Οκτωβρίου 2025 στις 18:00 και καθ’ όλο το 24ωρο, θα ισχύει από το 184,05 ο χλμ. έως και το 181o χλμ., αποκλεισμός της δεξιάς λωρίδας και της Λωρίδας Έκτακτης Ανάγκης (Λ.Ε.Α.), στο ρεύμα κυκλοφορίας προς Αντίρριο. Η κυκλοφορία θα διεξάγεται από την αριστερή λωρίδα.

Ταυτόχρονα, στο ίδιο ρεύμα κυκλοφορίας, κλειστός θα είναι ο κλάδος εξόδου του Ανισόπεδου Κόμβου (Α/Κ) Τερόβου.

Σημειώνεται ότι, για την ομαλή διεξαγωγή της κυκλοφορίας προς το Τέροβο, τοποθετημένες θα είναι ενημερωτικές πινακίδες στον Α/Κ Αβγού, όπου και θα παραπέμπουν τους οδηγούς να εξέλθουν από τον αυτοκινητόδρομο στον εν λόγω κόμβο.

Επίσης, τοποθετημένη ενημερωτική σήμανση θα υπάρχει στον κυκλικό κόμβο του συνδετήριου κλάδου του Α/Κ Αβγού με την υφιστάμενη Εθνική Οδό Άρτας – Ιωαννίνων προκειμένου να αποφευχθεί η είσοδος στον αυτοκινητόδρομο. Η κυκλοφορία με κατεύθυνση προς Τέροβο θα διοχετεύεται στην Εθνική Οδό Άρτας – Ιωαννίνων.

Η εκτρεπόμενη κυκλοφορία (με κατεύθυνση προς Τέροβο) θα πραγματοποιείται επί της Εθνικής Οδού Άρτας – Ιωαννίνων και στη συνέχεια επί της Επαρχιακής Οδού Ιωαννίνων – Πέντε Πηγαδιών, όπου θα υπάρχει και κατάλληλη σήμανση.

Σε περίπτωση ταχύτερης ολοκλήρωσης των εργασιών, η κυκλοφορία θα αποκατασταθεί νωρίτερα από τον προγραμματισμένο χρόνο.

Η Νέα Οδός έχει λάβει όλα τα απαραίτητα μέτρα για την ασφάλεια και εξυπηρέτηση των οδηγών, ενώ σχετικές προσωρινές σημάνσεις θα τοποθετηθούν με στόχο την πλήρη ενημέρωση όλων των οδηγών.

Η Νέα Οδός ευχαριστεί για την κατανόηση και εφιστά την προσοχή των οδηγών καθώς οι τελευταίοι οφείλουν να συμμορφώνονται πλήρως με τη σχετική σήμανση.