Ιόνια Οδός: Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις λόγω ασφαλτικών εργασιών από 3 Νοεμβρίου

Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις, θα ισχύσουν στον αυτοκινητόδρομο «Ιόνια Οδός» με σκοπό την εκτέλεση ασφαλτικών εργασιών.

Ειδικότερα, από τη Δευτέρα 3 Νοεμβρίου στις 07:00 έως και το Σάββατο 22 Νοεμβρίου 2025 στις 16:00 και καθ’ όλο το 24ωρο, θα ισχύει αποκλεισμός της δεξιάς λωρίδας και της Λωρίδας Έκτακτης Ανάγκης (Λ.Ε.Α.) από το 184,05 ο χλμ. έως και το 179,85 ο χλμ., στο ρεύμα κυκλοφορίας προς Αντίρριο. Η κυκλοφορία θα διεξάγεται από την αριστερή λωρίδα.

Ταυτόχρονα, αποκλεισμός θα ισχύει στον κλάδο εισόδου του Ανισόπεδου Κόμβου (Α/Κ) Τερόβου.

Οι οδηγοί με προορισμό το Αντίρριο, θα οδηγούνται μέσω κατάλληλης ενημερωτικής σήμανσης στην Επαρχιακή Οδό Πέντε Πηγαδιών-Ιωαννίνων και στη συνέχεια στην Επαρχιακή Οδό Καμπής-Πέντε Πηγαδιών μέχρι και τον Α/Κ Γοργόμυλου, όπου και θα εισέρχονται εκ νέου στον αυτοκινητόδρομο.

Σε περίπτωση ταχύτερης ολοκλήρωσης των εργασιών, η κυκλοφορία θα αποκατασταθεί νωρίτερα από τον προγραμματισμένο χρόνο.

Η Νέα Οδός έχει λάβει όλα τα απαραίτητα μέτρα για την ασφάλεια και εξυπηρέτηση των οδηγών, ενώ σχετικές προσωρινές σημάνσεις θα τοποθετηθούν με στόχο την πλήρη ενημέρωση όλων των οδηγών.

Η Νέα Οδός ευχαριστεί για την κατανόηση και εφιστά την προσοχή των οδηγών καθώς οι τελευταίοι οφείλουν να συμμορφώνονται πλήρως με τη σχετική σήμανση.