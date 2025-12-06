Ιόνια Οδός: Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις λόγω αγροτικών μπλόκων

Η Διεύθυνση Αστυνομίας Αιτωλίας εξέδωσε ανακοίνωση στην οποία περιλαμβάνονται οι κυκλοφοριακές ρυθμίσεις που έχουν τεθεί σε ισχύει λόγω των αγροτικών μπλόκων θα ισχύουν μέχρι νεότερης διαταγής. Αναλυτικά η ανακοίνωση:

1.Την εφαρμογή κυκλοφοριακών ρυθμίσεων στον αυτοκινητόδρομο της «Ιόνιας Οδού», της περιοχής ευθύνης μας, ως ακολούθως:

α. Την ολική διακοπή της κυκλοφορίας όλων των οχημάτων από τον Α/Κ Κουβαρά έως τον Α/Κ Ρίγανης, στο ρεύμα κυκλοφορίας με κατεύθυνση από Ιωάννινα προς Αντίρριο.

β. Τον αποκλεισμό του κλάδου εισόδου στον Α/Κ Κουβαρά με κατεύθυνση το ρεύμα κυκλοφορίας της Ιόνια Οδού προς Αντίρριο.

2.Όλα τα οχήματα που κινούνται στον αυτοκινητόδρομο της «Ιόνιας Οδού», με κατεύθυνση από Ιωάννινα προς Αντίρριο, θα εκτρέπονται μέσω του Α/Κ Κουβαρά και δύνανται να κινούνται προς Αντίρριο, μέσω της εναλλακτικής διαδρομής: Α/Κ Κουβαρά προς Εθνική Οδός Αντιρρίου – Ιωαννίνων (ρεύμα προς Αντίρριο) προς Α/Κ Αγρινίου προς Ιόνια Οδός προς Αντίρριο.