Ιόνια Οδός: Κλειστός ο ΣΕΑ Φιλιππιάδας προς Ιωάννινα για τεχνικές εργασίες

Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις στον αυτοκινητόδρομο «Ιόνια Οδός», όπου ο ΣΕΑ Φιλιππιάδας προς Ιωάννινα θα είναι προσωρινά κλειστός λόγω τεχνικών εργασιών.

Η ανακοίνωση:

Η Νέα Οδός ενημερώνει τους οδηγούς ότι, λόγω τεχνικών εργασιών στον Σταθμό Εξυπηρέτησης Αυτοκινητιστών (Σ.Ε.Α.) Φιλιππιάδας, στην κατεύθυνση προς Ιωάννινα, την Τετάρτη 24 Σεπτεμβρίου από τις 09:00 έως και τις 18:00, την Παρασκευή 26/9 από τις 10:00 έως και τις 16:00 και την Τρίτη 30/9 από τις 09:00 έως και τις 18:00, δεν θα είναι εφικτή η στάθμευση και ο ανεφοδιασμός των βαρέων οχημάτων από το πρατήριο καυσίμων (εντός ΣΕΑ).

Σε περίπτωση ταχύτερης ολοκλήρωσης των εργασιών, η κυκλοφορία θα αποκατασταθεί νωρίτερα από τον προγραμματισμένο χρόνο.

Η Νέα Οδός έχει λάβει όλα τα απαραίτητα μέτρα για την ασφάλεια και εξυπηρέτηση των οδηγών, ενώ σχετικές προσωρινές σημάνσεις θα τοποθετηθούν με στόχο την πλήρη ενημέρωση όλων των οδηγών.

Η Νέα Οδός ευχαριστεί για την κατανόηση και εφιστά την προσοχή των οδηγών καθώς οι τελευταίοι οφείλουν να συμμορφώνονται πλήρως με τη σχετική σήμανση.