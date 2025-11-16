Κυριακή, 16 Νοεμβρίου, 2025
Ιόνια κλειστή και με διόδια… Οδηγοί σε 15 χιλιόμετρα σκοτεινής παλιάς εθνικής

by ΣΥΝΕΙΔΗΣΗ
Δεκαπέντε χιλιόμετρα παλιάς εθνικής είναι υποχρεωμένοι να διανύσουν όσοι ταξιδεύουν από τα Ιωάννινα και άλλες περιοχές της Ηπείρου προς το Αντίρριο.

Η Ιόνια Οδός είναι κλειστή στον κόμβο της Γαβρολίμνης λόγω εργασιών στις σήραγγες Μακύνειας και Κλόκοβας με αποτέλεσμα τα οχήματα να χρησιμοποιούν την παλιά εθνική..

Καταβάλλοντας κανονικά διόδια στην έξοδο και έχοντας μπροστά τους 15 χιλιόμετρα δρόμου στον οποίο δεν υπάρχει ο παραμικρός φωτισμός..

Ευτυχώς η Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδος έχει μεριμνήσει ώστε να υπάρχει αξιοπρεπής διαγράμμιση…

Τις ημέρες αυξημένης κίνησης προς την Αθήνα, συνήθως τις Κυριακές οι ουρές των οχημάτων είναι μεγάλες και η προσοχή που απαιτείται αυξημένη..

Όσο για το αντίτιμο στα πλευρικά διόδια προφανώς προκαλούν διαμαρτυρίες αλλά πέφτουν στο κενό.

Οι συγκεκριμένες κυκλοφοριακές ρυθμίσεις θα είναι σε ισχύ μέχρι και την Δευτέρα 15 Δεκεμβρίου.

epiruspost.gr

 

