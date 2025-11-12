Ιωάννης Κωστάκης – Παναγιώτης Πλεξίδας: Η Πυροσβεστική Αγρινίου κρατά ζωντανή την μνήμη των ηρώων της

Με αφορμή την Ημέρα Πεσόντων Πυροσβεστών, η Πυροσβεστική Υπηρεσία Αγρινίου, παρουσία συγγενών και εκπροσώπων των τοπικών Αρχών, απέδωσε φόρο τιμής με επιμνημόσυνη δέηση στη μνήμη των Ιωάννη Κωστάκη και Παναγιώτη Πλεξίδα, που έπεσαν στο καθήκον.

Η επιμνημόσυνη δέηση τελέστηκε την Τετάρτη 12 Νοεμβρίου και ώρα 10:30, αρχικά στο μνημείο του Πυρονόμου Ιωάννη Κωστάκη, στο 13ο χιλιόμετρο της Εθνικής Οδού Αγρινίου – Μεσολογγίου, στην Τοπική Κοινότητα Κλεισορρευμάτων, όπου συνάδελφοι και πολίτες απέδωσαν φόρο τιμής σε έναν άνθρωπο που «έπεσε» υπερβαίνοντας τα ανθρώπινα όρια, στη διάρκεια επιχείρησης κατάσβεσης πυρκαγιάς.

Ακολούθως, στον Εθελοντικό Πυροσβεστικό Σταθμό Β΄ τάξης Παραβόλας «Εθελοντής Αρχιπυροσβέστης Πλεξίδας Παναγιώτης» του Δήμου Αγρινίου, εψάλη δέηση για την ανάπαυση της ψυχής του Εθελοντή Αρχιπυροσβέστη Παναγιώτη Πλεξίδα, ο οποίος, με αυτοθυσία και αίσθημα ευθύνης, έχασε τη ζωή του τον Σεπτέμβριο του 2020 ενώ επιχειρούσε στην κατάσβεση πυρκαγιάς σε παραλίμνια περιοχή στο Καινούργιο Αγρινίου.

Με σεβασμό και σιωπή, οι παρευρισκόμενοι τίμησαν τους ήρωες , που υπηρέτησαν με ανιδιοτέλεια και προσφορά, θυσιάζοντας τη ζωή τους για την προστασία του κοινωνικού συνόλου. Τα μνημεία τους στέκουν εκεί, για να θυμίζουν σε όλους ότι η προσφορά και το καθήκον δεν έχουν όρια όταν υπηρετείς με ψυχή και καρδιά. Σημειώνεται ότι η κ. Βαλάντη Ευπατρίδη, η μητέρα του αδικοχαμένου Παναγιώτη Πλεξίδα, έγινε εθελόντρια πυροσβέστρια, ακολουθώντας το παράδειγμα του γιου της.