Ιωάννινα: Τραγικό τέλος στην πολυήμερη εξαφάνιση ηλικιωμένου – Βρέθηκε νεκρός σε δάσος

Σε τραγωδία κατέληξε η πολυήμερη εξαφάνιση ηλικιωμένου στα Ιωάννινα, καθώς βρέθηκε νεκρός σε δάσος.

Ο ηλικιωμένος εντοπίστηκε νεκρός το πρωί της Κυριακής (14.09.2025) στην Αρτοπούλα του δήμου Δωδώνης στα Ιωάννινα.

Τα ίχνη του 81χρονου αναζητούνταν από τις 3 Σεπτεμβρίου με τη σορό του άνδρα να εντοπίζεται σε δασώδη περιοχή κοντά σε χωριό από κατοίκους που κάλεσαν άμεσα τις αρχές.

Από τα πρώτα στοιχεία της αστυνομίας δεν προκύπτουν ενδείξεις εγκληματικής ενέργειας. Ο 81χρονος που αντιμετώπιζε προβλήματα άνοιας έχασε πιθανότατα τον προσανατολισμό του αφού έφυγε από το σπίτι του, περιπλανήθηκε και δεν άντεξε.

Ο ακριβής χρόνος θανάτου αλλά και τα αίτια θα προκύψουν από τη νεκροψία νεκροτομή που θα διενεργηθεί.

