Ιωάννινα: Το τσίπουρο άναψε φωτιές στα Κάτω Πεδινά – Η Ήπειρος που μαγνητίζει

Ξέφρενο γλέντι στη Γιορτή Τσίπουρου στα Κάτω Πεδινά Ιωαννίνων, μια αυθεντική εμπειρία στην καρδιά του Ζαγορίου.

Την Κυριακή 16 Νοεμβρίου 2025 βρεθήκαμε στα Κάτω Πεδινά Ιωαννίνων, στο μαγευτικό Ζαγόρι, για να ζήσουμε από κοντά τη Γιορτή Τσίπουρου που διοργάνωσε ο Σύλλογος Κάτω Πεδινών στην πλατεία του χωριού.

Μικροί και μεγάλοι συγκεντρώθηκαν για να τιμήσουν μια βαθιά ριζωμένη ηπειρώτικη παράδοση: το καζάνι, το τσίπουρο, τους ανθρώπους.

Με το τσίπουρο να ρέει άφθονο, τα χαμόγελα να γεμίζουν τον χώρο και την ορχήστρα του Μιχάλη Μπραχόπουλου να ξεσηκώνει το πλήθος με ηπειρώτικες μελωδίες, η πλατεία των Κάτω Πεδινών μετατράπηκε σε μια μεγάλη παρέα.

Επισκέπτες από τα Ιωάννινα αλλά και από πολλές περιοχές της Ελλάδας ήρθαν για να απολαύσουν τη ζεστασιά, τη φιλοξενία και τον αυθεντικό παραδοσιακό χαρακτήρα της γιορτής.

Στο βίντεο καταγράφουμε τη γιορτινή ατμόσφαιρα, τη διαδικασία της απόσταξης, τα χορευτικά στιγμιότυπα και το μοναδικό κλίμα που μόνο ένα ηπειρώτικο χωριό μπορεί να προσφέρει.

Απολαύστε το ταξίδι στα Κάτω Πεδινά και αφήστε την παράδοση να σας ταξιδέψει.

Δείτε το βίντεο του Greek Village Life: