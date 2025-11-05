Ιωάννινα: Πήγε για κυνήγι αλλά πέτυχε σταθμευμένο αυτοκίνητο – Από θαύμα γλύτωσε ο οδηγός

Άγιο είχε οδηγός στα Ιωάννινα, καθώς κυνηγός έριξε βολίδα και έσπασε το τζάμι σταθμευμένου αυτοκινήτου του, ενώ παραλίγο να πετύχει και τον ίδιο.

Στη σύλληψη ενός άνδρα προχώρησαν το μεσημέρι της Τρίτης (4-11-2025) στα Ιωάννινα αστυνομικοί της Υποδιεύθυνσης Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων, σχηματίζοντας σε βάρος του δικογραφία για παράβαση της νομοθεσίας περί όπλων και απόπειρα επικίνδυνης σωματικής βλάβης, καθώς την ώρα που βρισκόταν σε κυνήγι παρά λίγο να τραυματίσει άθελά του άνδρα που βρισκόταν μέσα σε σταματημένο αυτοκίνητο.

Η σύλληψη έγινε στο πλαίσιο διερεύνησης καταγγελίας, σύμφωνα με την οποία το πρωί της ίδιας ημέρας βολίδα φυσιγγίου έθραυσε το τζάμι σταθμευμένου αυτοκινήτου σε περιοχή των Ιωαννίνων και κατέληξε στο εσωτερικό του οχήματος, όπου βρισκόταν ο ιδιοκτήτης, χωρίς ευτυχώς να τραυματιστεί.

Από την αστυνομική έρευνα προέκυψε ότι η βολίδα προήλθε από κυνηγετικό όπλο του συλληφθέντος, ο οποίος βρισκόταν στην ευρύτερη περιοχή για κυνήγι πουλιών, διαθέτοντας τις προβλεπόμενες άδειες κατοχής και θήρας.

Κατά τη διάρκεια των ερευνών κατασχέθηκαν η βολίδα, το κυνηγετικό όπλο και πλήθος φυσιγγίων. Η σχηματισθείσα δικογραφία θα υποβληθεί στην Εισαγγελία Πρωτοδικών Ιωαννίνων.

