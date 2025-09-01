Ιωάννινα: Παρθενική πτήση για τον τουριστικό κολοσσό Apollo από το Μπιλούντ
Πρώτη πτήση τσάρτερ στο αεροδρόμιο στα Ιωάννινα σήμερα για τον τουριστικό κολοσσό Apollo από το Μπιλούντ της Δανίας.
Η πτήση πραγματοποιήθηκε για λογαριασμό του μεγάλου τουριστικού οργανισμού Apollo, που επενδύει δυναμικά στην περιοχή.
Η συγκεκριμένη αεροπορική σύνδεση ενισχύει σημαντικά την τουριστική κίνηση προς την Ήπειρο, φέρνοντας επισκέπτες από τη Σκανδιναβία και ανοίγοντας νέες προοπτικές ανάπτυξης για την τοπική οικονομία.
Δείτε το βίντεο:
Πηγή: epirusgate.gr
Φωτογραφίες & βίντεο: Χρήστος Κολέμπας