Ιωάννινα: Παρθενική πτήση για τον τουριστικό κολοσσό Apollo από το Μπιλούντ

Πρώτη πτήση τσάρτερ στο αεροδρόμιο στα Ιωάννινα σήμερα για τον τουριστικό κολοσσό Apollo από το Μπιλούντ της Δανίας.

Η πτήση πραγματοποιήθηκε για λογαριασμό του μεγάλου τουριστικού οργανισμού Apollo, που επενδύει δυναμικά στην περιοχή.

Η συγκεκριμένη αεροπορική σύνδεση ενισχύει σημαντικά την τουριστική κίνηση προς την Ήπειρο, φέρνοντας επισκέπτες από τη Σκανδιναβία και ανοίγοντας νέες προοπτικές ανάπτυξης για την τοπική οικονομία.

Δείτε το βίντεο:

Πηγή: epirusgate.gr

Φωτογραφίες & βίντεο: Χρήστος Κολέμπας