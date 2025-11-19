Ιωάννινα: Κεραυνός τρύπησε στέγη τριώροφης πολυκατοικίας στους Αμπελοκήπους

Σκηνές πανικού επικράτησαν στα Ιωάννινα, στην περιοχή των Αμπελοκήπων όταν κεραυνός άνοιξε τρύπα στην στέγη τριώροφης πολυκατοικίας.

Πριν λίγη ώρα το βράδυ της Τρίτης (18.11.25), η Πυροσβεστική Υπηρεσία Ιωαννίνων κλήθηκε για έλεγχο στην περιοχή των Αμπελοκήπων, μετά από αναφορά για πιθανή ζημιά σε κτίριο λόγω κακοκαιρίας. Κατά τον επιτόπιο έλεγχο, οι πυροσβέστες διαπίστωσαν ότι κεραυνός είχε πλήξει τη στέγη τριώροφης πολυκατοικίας, προκαλώντας άνοιγμα – τρύπα στο ανώτερο σημείο της κατασκευής.

Σύμφωνα με τις πρώτες εκτιμήσεις, ο κεραυνός προκάλεσε μόνο επιφανειακές φθορές στη στέγη και δεν σημειώθηκε πυρκαγιά. Επιπλέον, δεν εντοπίστηκε καμία ρωγμή ή δομική βλάβη στην τσιμεντένια πλάκα που βρίσκεται κάτω από τη στέγη, γεγονός που καθησυχάζει ως προς τη στατική επάρκεια του κτιρίου.

Το περιστατικό δεν είχε ως αποτέλεσμα κανέναν τραυματισμό, ενώ οι κάτοικοι ενημερώθηκαν για την κατάσταση και τις ενέργειες που απαιτούνται για την αποκατάσταση της ζημιάς.

Πηγή: epirusgate.gr