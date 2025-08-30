Ιωάννινα: Κατέρρευσε από τον αέρα σκηνή - Ματαιώθηκε η συναυλία της Άννας Βίσση, του Αντώνη Ρέμου και του Χρήστου Μάστορα

Θύμα του ισχυρού αέρα που σάρωσε την παραλίμνια περιοχή των Ιωαννίνων έπεσε η τεράστια σκηνή που είχε στηθεί για την πολυαναμενόμενη συναυλία της Άννας Βίσση, του Αντώνη Ρέμου και του Χρήστου Μάστορα με τις Μέλισσες.

Λίγο μετά τις πέντε το απόγευμα η σκηνή στην Πλατεία Μαβίλη, με τους ειδικούς φωτισμούς και όλο τον εξοπλισμό παρασύρθηκε από τον δυνατό άνεμο.

Ευτυχώς δεν υπήρξαν τραυματισμοί καθώς την ώρα εκείνη τεχνικοί εργαζόταν για τις τελευταίες λεπτομέρειες.

Στο σημείο έφτασαν ασθενοφόρα και δύναμη της Αστυνομίας. Τα ασθενοφόρα δεν χρειάστηκε να προχωρήσουν σε καμία διακομιδή ενώ οι αστυνομικοί μερίμνησαν για την απομάκρυνση του κόσμου που ήδη είχε αρχίσει να εισρέει στην παραλίμνιο.

Μετά από αυτό το δυσάρεστο γεγονός, οι τεχνικοί άρχισαν να αποκαθηλώνουν όλες τις κατασκευές που είχαν στηθεί τόσο για τα ηχητικά όσο και τον φωτισμό.

Η συναυλία προς απογοήτευση χιλιάδων ντόπιων αλλά και επισκεπτών ματαιώθηκε.

epiruspost.gr