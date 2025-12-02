Ιωάννινα: Γνωστός Youtuber δέχτηκε βίαιη επίθεση σε live μετάδοση – Σκέφτεται να κινηθεί νομικά

Έντονη συζήτηση έχει προκαλέσει στα κοινωνικά δίκτυα ένα περιστατικό που σημειώθηκε στα Ιωάννινα, όταν ο γνωστός YouTuber από τη Θεσσαλονίκη, Teosty, δέχτηκε απρόκλητη επίθεση ενώ μετέδιδε live στο κανάλι του.

Σύμφωνα με το βίντεο της μετάδοσης, ο Teosty βρισκόταν σε καφετέρια μαζί με φίλους του, όταν άγνωστοι του πέταξαν αυγά, με αποτέλεσμα να χτυπηθεί ο ίδιος στην πλάτη και ένας φίλος του στην κουκούλα. Ο ίδιος ανέφερε ότι δεν πρόκειται για το πρώτο περιστατικό παρενόχλησης που δέχεται κατά τη διάρκεια live.

Παρά την προσπάθεια να συνεχίσει τη βόλτα του σε άλλο μαγαζί, η παρενόχληση δεν σταμάτησε. Ομάδα νεαρών χρησιμοποίησε laser εναντίον της παρέας, γεγονός που οδήγησε τον Teosty να βγει έξω ζητώντας εξηγήσεις, με αποτέλεσμα να σημειωθεί συμπλοκή με έναν από τους νεαρούς.

Ο YouTuber επέστρεψε λίγο αργότερα στο τραπέζι με εμφανή σημάδια από χτυπήματα στο πρόσωπο και στο χέρι, δηλώνοντας ότι ο δράστης τον πλησίασε και τον χτύπησε απρόκλητα.

Ο Teosty ξεκαθάρισε ότι δεν σκοπεύει να αφήσει το περιστατικό να περάσει χωρίς συνέπειες και προανήγγειλε νομικές ενέργειες. Το βίντεο της επίθεσης έχει γίνει viral, προκαλώντας εκατοντάδες σχόλια και αντιδράσεις, με πολλούς χρήστες να εκφράζουν υποστήριξη και ανησυχία για την αυξανόμενη βία κατά δημιουργών περιεχομένου.

Το βίντεο μπορείτε να το δείτε εδώ:

Πηγή: epiruspost.gr