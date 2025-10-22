Ιωάννινα: Έπεσαν 60 πρόστιμα για ογκώδη αντικείμενα

Ιωάννινα: Έπεσαν 60 πρόστιμα για ογκώδη αντικείμενα
«Βροχή» τα πρόστιμα από τον Δήμο Ιωαννίνων για παράνομη εναπόθεση ογκώδη αντικειμένων.

 

Το στοιχείο αυτό έκανε γνωστό ο αντιδήμαρχος Μάκης Χρυσοστόμου στη συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου, υποσχόμενος ότι στην επόμενη συνεδρίαση θα δώσει και στοιχεία για το ύψος των προστίμων αυτών.

Επίσης έγινε γνωστό ότι στον ΧΥΤΑ του Ελληνικού τέθηκε σε λειτουργία ο θρυμματιστής οπότε τα ογκώδη μεταφέρονται εκεί.. Έτσι σταδιακά τα προβλήματα αντιμετωπίζονται..

Πηγή: epiruspost.gr

ΣΧΕΤΙΚΟ ΑΡΘΡΟ

Έρευνα για φόλες στη Μακρυνεία Αγρινίου - Τι εντόπισε εκπαιδευμένος σκύλος

Εκπαιδευμένος σκύλος εντόπισε φόλες στη Μακρυνεία, στην παραλία Καψοράχης

Φόλες στη Μακρυνεία εντόπισε εκπαιδευμένος σκύλος, ύστερα από έρευνες της Φιλοζωικής Αγρινίου, στην παραλία Καψοράχης

22 Οκτ 2025

Ετικέτες: Ιωάννινα, ΟΓΚΩΔΗ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΑ, πρόστιμα

Θέλετε να μαθαίνετε πρώτοι τα νέα του Αγρινίου και της Αιτωλοακαρνανίας;