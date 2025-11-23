Κυριακή, 23 Νοεμβρίου, 2025
Iωάννινα: Εκτροπές τεσσάρων οχημάτων στην Ιόνια Οδό λόγω χαλαζόπτωσης

Εκτροπές τεσσάρων οχημάτων στην Ιόνια Οδό, λόγω της χαλαζόπτωσης – σφοδρής βροχόπτωσης που έπληξε τα Ιωάννινα.

Οι εκτροπές σημειώθηκαν στο ύψος του Τερόβου, πριν από λίγη ώρα την Κυριακή (23.11.25), λόγω χαλαζόπτωσης -σφοδρής βροχόπτωσης που έπληξε την περιοχή .

Στο σημείο έσπευσαν άνδρες της Τροχαίας για την καταγραφή των περιστατικών και για την ασφάλεια των διερχόμενων οδηγών . Στα οχήματα προκλήθηκαν υλικές ζημιές, ενώ ευτυχώς δεν αναφέρθηκε κάποιος σοβαρός τραυματισμός σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες.

 

Πηγή: epirus-tv-news.gr

