Iωάννινα: Εκτροπές τεσσάρων οχημάτων στην Ιόνια Οδό λόγω χαλαζόπτωσης

Εκτροπές τεσσάρων οχημάτων στην Ιόνια Οδό, λόγω της χαλαζόπτωσης – σφοδρής βροχόπτωσης που έπληξε τα Ιωάννινα.

Οι εκτροπές σημειώθηκαν στο ύψος του Τερόβου, πριν από λίγη ώρα την Κυριακή (23.11.25), λόγω χαλαζόπτωσης -σφοδρής βροχόπτωσης που έπληξε την περιοχή .

Στο σημείο έσπευσαν άνδρες της Τροχαίας για την καταγραφή των περιστατικών και για την ασφάλεια των διερχόμενων οδηγών . Στα οχήματα προκλήθηκαν υλικές ζημιές, ενώ ευτυχώς δεν αναφέρθηκε κάποιος σοβαρός τραυματισμός σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες.

