Ιωάννινα: Αγριογούρουνα «κατέκλυσαν» την περιοχή γύρω από το Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο

Η ανησυχία μεγαλώνει στα Ιωάννινα με αγριογούρουνα να πλησιάζουν επικίνδυνα τις κατοικημένες γειτονιές και το Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο.

Η παρουσία αγριογούρουνων στο Νεοχωρόπουλο Ιωαννίνων έχει μετατραπεί σε μόνιμο φαινόμενο που προκαλεί ανησυχία στους κατοίκους. Για ακόμη μία φορά αγέλες εμφανίστηκαν στην περιοχή πάνω από το Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο Ιωαννίνων, πολύ κοντά σε κατοικημένες γειτονιές, επιβεβαιώνοντας την αλματώδη αύξηση του πληθυσμού τους τα τελευταία χρόνια.

Τα άγρια ζώα κατεβαίνουν συχνά μέχρι τις παρυφές της πόλης, φτάνοντας στα σπίτια γύρω από το δασύλλιο και δημιουργώντας μια ασυνήθιστη εικόνα μέσα στον αστικό ιστό.

Το φαινόμενο δεν περιορίζεται μόνο στην πόλη, αλλά είναι ιδιαίτερα έντονο στα χωριά της περιοχής, όπου οι ζημιές στις καλλιέργειες είναι σοβαρές και επαναλαμβανόμενες. Αγρότες και κτηνοτρόφοι κάνουν λόγο για απώλειες που σε αρκετές περιπτώσεις είναι δύσκολο να αποζημιωθούν, επιβαρύνοντας ακόμη περισσότερο έναν ήδη πιεσμένο πρωτογενή τομέα.

Την ίδια στιγμή, αυξάνονται και τα τροχαία ατυχήματα που προκαλούνται από διερχόμενα αγριογούρουνα. Οδηγοί βρίσκονται αντιμέτωποι με ξαφνική εμφάνιση κοπαδιών στον δρόμο, με αποτέλεσμα επικίνδυνες συγκρούσεις, τόσο στον περιφερειακό όσο και σε επαρχιακούς δρόμους. Το ζήτημα της οδικής ασφάλειας καθίσταται πλέον μείζον, καθώς οι πιθανότητες ατυχήματος μεγαλώνουν όσο η παρουσία των ζώων πλησιάζει τον αστικό ιστό.

Οι ειδικοί αποδίδουν την αύξηση του πληθυσμού στην απουσία φυσικών θηρευτών, στις ήπιες καιρικές συνθήκες που ευνοούν την αναπαραγωγή, αλλά και στη συσσώρευση τροφής στις καλλιέργειες. Το πρόβλημα δεν είναι μόνο τοπικό, αλλά απασχολεί πολλές περιοχές της χώρας, ωστόσο στην Ήπειρο εμφανίζεται με ιδιαίτερη ένταση.

Κάτοικοι και τοπικές αρχές ζητούν πιο αποτελεσματική διαχείριση, καθώς το ζήτημα επηρεάζει την καθημερινότητα, την αγροτική παραγωγή αλλά και την ασφάλεια πολιτών και οδηγών. Η ανάγκη για συντονισμένα μέτρα είναι πλέον επιτακτική, ώστε να αποφευχθούν περαιτέρω ζημιές και δυσάρεστα περιστατικά. Το κυνήγι από μόνο του δείχνει ότι δεν αρκεί.

