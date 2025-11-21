Ιωάννινα 1905: Το μνημειακό Ρολόι της κεντρικής πλατείας στην περίοδο της Οθωμανικής Αυτοκρατορίας

Μία σπάνια φωτογραφία από τα Ιωάννινα, περίπου το 1905, με το μνημειακό Ρολόι της κεντρικής πλατείας, όπως ήταν την περίοδο της Οθωμανικής Αυτοκρατορίας.

Η φωτογραφία δείχνει τον πύργο σημαιοστολισμένο με οθωμανικές σημαίες, πιθανόν κατά τη διάρκεια των εγκαινίων του ή κάποιας εορταστικής εκδήλωσης.

Το κτίσμα ανεγέρθηκε εκείνη τη χρονιά με πρωτοβουλία του βαλή (γενικού διοικητή) Ηπείρου και Νοτίου Αλβανίας, Οσμάν Πασά του Λύκου. Αποτέλεσε μνημείο-δώρο της πόλης για τον εορτασμό της 25ετούς επετείου (ιωβηλαίου) από την ενθρόνιση του Σουλτάνου Αμπντούλ Χαμήτ Β΄.

Στο πλαίσιο αυτών των εορτασμών αποφασίστηκε η ανέγερση πύργων ρολογιού (σαχατιέ) σε πολλές πόλεις της αυτοκρατορίας.

Παρόλο που ο σουλτάνος ανέβηκε στον θρόνο στις 31 Αυγούστου 1876, και οι εκτεταμένες εορταστικές εκδηλώσεις σε ολόκληρη την Αυτοκρατορία έγιναν το 1901, η ανέγερση του ρολογιού των Ιωαννίνων καθυστέρησε και ολοκληρώθηκε το 1905.

Το Ρολόι των Ιωαννίνων σχεδιάστηκε από τον ντόπιο αρχιτέκτονα Περικλή Μελίρρυτο (1870-1937), ο οποίος σπούδασε αρχιτεκτονική με λαμπρές επιδόσεις στο Παρίσι. Το έργο του χαρακτηρίζεται από μνημειακό εκλεκτικισμό, συνδυάζοντας κομψά στοιχεία νεοκλασικής αρχιτεκτονικής (όπως φαίνεται στα αετώματα και τα κορινθιακά κιονόκρανα) με ανατολίτικα/οθωμανικά στοιχεία.

Η σπάνια αυτή εικόνα από το 1905 αποτυπώνει τις τελευταίες στιγμές μιας εποχής που έσβησε οριστικά για την πόλη. Ο χρόνος για την Οθωμανική κυριαρχία στα Ιωάννινα τελείωσε λίγα χρόνια αργότερα: μετά από σκληρές μάχες και το έπος του Μπιζανίου, στις 21 Φεβρουαρίου 1913, η πόλη απελευθερώθηκε από τον Ελληνικό Στρατό.

Οι οθωμανικές σημαίες κατέβηκαν για πάντα και ο πύργος του Ρολογιού, σιωπηλός μάρτυρας της ιστορίας, υποδέχθηκε με περηφάνια τη γαλανόλευκη ελληνική σημαία. Έκτοτε, το Ρολόι μετράει τον χρόνο της ελευθερίας, υπενθυμίζοντας σε όλους τους Έλληνες το χρέος προς την ιστορία και τις θυσίες των προγόνων μας.

Χ.Κ.

