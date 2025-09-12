Ιωάννα Τούνη: Ο γιος της, Πάρης, πήγε πρώτη ημέρα σχολείο στη Θεσσαλονίκη

Την σχολική χρονιά ξεκίνησε και ο γιος της Ιωάννας Τούνη, Πάρης, στη Θεσσαλονίκη, με την περήφανη μαμά να μοιράζεται στιγμές από την πρώτη ημέρα με τους διαδικτυακούς της φίλους.

Ο γιος της influencer, Πάρης, ξεκινάει σήμερα το σχολείο στη Θεσσαλονίκη και η περήφανη μαμά του ετοίμασε τα σνακ του. Η Ιωάννα Τούνη αποκάλυψε στην ανάρτησή της πως έχει γράψει τον μικρό Πάρη παιδικό σταθμό και στην Αθήνα, για να πηγαίνει, όταν επισκέπτεται τον πατέρα του, Δημήτρη Αλεξάνδρου.

«Καλημέρα! Πρώτη ημέρα στο σχολείο για φέτος και σηκώθηκα να ετοιμάσω το φαγητοδοχείο του Πάρη μου. Αν και ο ίδιος ξεκίνησε και Αθήνα σχολείο, που τον έγραψα πριν λίγες ημέρες! Γενικά θεωρώ το σχολείο ότι καλύτερο - αν και δεν είναι υποχρεωτικό ακόμη. Σου γράφω αναλυτικά τα δικά μας φαγητάκια και σνακ μήπως δώσω ιδέες σε συμπεθέρες», έγραψε η Ιωάννα Τούνη στην ανάρτησή της.

Πηγή: antenna.gr