Ιωάννα Τούνη για την υπόθεση εκδικητικής πορνογραφίας: «Ο κόσμος με αντιμετωπίζει ως πόρνη»

Μία ημέρα μετά τη διακοπή της δίκης για βίντεο εκδικητικής πορνογραφίας, η Ιωάννα Τούνη θέλησε να μοιραστεί με τους followers της στο Instagram ένα απόσπασμα 13 λεπτών, κάνοντας μια κατάθεση ψυχής.

Στο video, εμφανώς συγκινημένη και στεναχωρημένη η Ιωάννα Τούνη μοιράστηκε τα συναισθήματά της, με την ίδια μάλιστα να υποστηρίζει πως μετά από αυτό που έχει γίνει από τον κόσμο αντιμετωπίζεται ως πόρνη. Παράλληλά, η γνωστή influencer έκανε μια λεπτομερή αναφορά για τα γεγονότα γύρω από την υπόθεση revenge porn.

«Λοιπόν, κάνω αυτό το βίντεο για να απαντήσω στα εκατοντάδες, ενδεχομένως και χιλιάδες μηνύματα που έχω λάβει από χθες, και κυρίως γυναίκες, πράγμα που με χαροποιεί πάρα πολύ. Μηνύματα γεμάτα αγάπη και πάρα πολύ υποστηρικτικά, τα οποία μου έδωσαν πάρα πολύ δύναμη και με συγκίνησαν. Δυστυχώς δεν έχω χρόνο να απαντήσω σε όλα αυτά ξεχωριστά, αλλά σας ευχαριστώ από την καρδιά μου.

Χθες βρέθηκα για ακόμη μία φορά στα δικαστήρια της Θεσσαλονίκης και μετά από 8 χρόνια αναμονής, επιτέλους ξεκίνησε, όντως ξεκίνησε η δίκη που περίμενα. Μία δίκη revenge porn στη δική μας γλώσσα, αλλά ειδικά στους νομικούς όρους σχετικά με την παράνομη μαγνητοσκόπηση χωρίς τη συγκατάθεση και χωρίς τη γνώση μου προσωπικών μου ερωτικών στιγμών, οι οποίες διέρρευσαν παντού, σε όλη την Ελλάδα και βρέθηκαν αναρτημένες σε πορνογραφικά site και σε κάθε είδους μέσο. Σίγουρα οι περισσότερες εδώ πέρα θυμάστε για τι πράγμα μιλάω. Μέχρι σήμερα λοιπόν, και παρά το οτιδήποτε ενδεχομένως έχω πετύχει, ο κόσμος με αντιμετωπίζει ως μία κοινή πόρνη ξεφτιλισμένη ή οτιδήποτε σχετικό.

Το video αυτό μαγνητοσκόπησαν σε συναίνεση ένας άνθρωπος που τότε ήδη γνώριζα πέντε χρόνια καθώς εργαζόμασταν μαζί και ο κολλητός του φίλος. Αυτό που ενδεχομένως μπορεί να μην γνωρίζεις ακόμη, είναι ότι οι δύο κατηγορούμενοι εμφανίστηκαν χθες για πρώτη φορά στη δικαστική αίθουσα και δήλωσαν πως είναι τα θύματα» ανέφερε αρχικά.

Στην συνέχεια πρόσθεσε: «Οι δύο άνθρωποι αυτοί δήλωσαν και ισχυρίστηκαν θρασύτατα ότι είναι τα θύματα σε μια υπόθεση και έναν διασυρμό που εγώ βίωσα, ένιωσα και με στιγμάτισε ανεπανόρθωτα. Ένας διασυρμός που προέκυψε από την παράνομη μαγνητοσκόπηση από αυτούς, την παράνομη και παρά τη θέληση και τη γνώση μου μαγνητοσκόπηση την οποία οι ίδιοι τους διέδωσαν σε τρίτα άτομα μια μαγνητοσκόπηση στην οποία φαίνεται να συνευρίσκομαι σεξουαλικά με τον ένα από τους δύο, ενώ ο δεύτερος, ο κολλητός του τραβάει βίντεο χωρίς να το γνωρίζω ενώ ο άνθρωπος με τον οποίο βρίσκομαι στην ερωτική πράξη κοιτάει, γελάει, χλευάζει και συνεχίζει κανονικά τη συνουσία. Οι άνθρωποι αυτοί λοιπόν δηλώνουν τα θύματα.

Χθες ήμουν ήδη αρκετά φορτισμένη και δεν θέλω να αρχίσω να κλαίω σε αυτό το video γιατί το κάνω για άλλο σκοπό. Οπότε αυτό που θέλω να πω είναι ότι τον αγώνα που δίνω αυτόν, οκτώ χρόνια μετά και παρά την τόση ψυχική δυσκολία που πρέπει να αντιμετωπίσω ξανά και ξανά και να δω τους ανθρώπους αυτούς τους δύο, είναι μια πολύ πραγματικά ψυχικά δύσκολη διαδικασία και ο ψυχισμός ενός ανθρώπου δεν έχει να κάνει με το αν είσαι γνωστός, την οικονομική σου κατάσταση, δεν έχει να κάνει με τίποτα.

Σε αυτό το σημείο η ίδια έκανε μια ξεχωριστή αναφορά στην οικογένειά της τονίζοντας: «Νομίζω ότι όλοι μοιραζόμαστε τα ίδια συναισθήματα, είναι ένας αγώνας που δίνω λοιπόν σήμερα, μια μάχη σε ένα τεράστιο πόλεμο μιας πατριαρχικής κοινωνίας για τον εαυτό μου για να αποκαταστήσω την τιμή και τον όνομά μου και παρότι θα είμαι στιγματισμένη για πάντα και παρότι ξέρω ποια είναι η πραγματικότητα, θα ήθελα να αποκατασταθεί η αλήθεια στη μνήμη της μαμάς μου που έφυγε άδικα από αυτόν τον κόσμο από τη θλίψη και το καημό της και με τη σκέψη ότι η κόρη της έχει ατιμαστεί και έχει αδικηθεί κατά αυτόν τον τρόπο, για τον γιο μου, για το παιδί μου το οποίο είναι αυτή τη στιγμή τριών αλλά μετά αύριο θα είναι έξι και επτά και θα κληθεί να αντιμετωπίσει στο σχολείο όλη αυτή τη κατάσταση για το ποια στην αλήθεια είναι η ηθική της μητέρας του και το εάν έχει υπάρξει πρωταγωνίστρια σε ερωτικές ταινίες».

«Χθες ξεκίνησε επιτέλους το δικαστήριο που προσμονώ και περιμένω με αγωνία από το 2017! Μετά από αναβολές, οι κατηγορούμενοι αυτή τη φορά παρουσιάστηκαν. Όμως, αντί για μια στάλα μεταμέλειας, είχαν το θράσος να δηλώσουν πως εκείνοι είναι τα “θύματα”… Τα “θύματα” του διασυρμού, που εγώ βίωσα. Της παράνομης μαγνητοσκόπησης, της διάδοσης, της δημόσιας ταπείνωσης, του ψυχικού «βιασμού» & της κατάρρευσης που ένιωσα όλα αυτά τα χρόνια.

Αυτό το βίντεο με έχει στιγματίσει ανεπανόρθωτα! Παρόλα αυτά δεν ζητάω εκδίκηση, ζητάω δικαιοσύνη. Ζητάω παραδειγματική τιμωρία! Γιατί μόνο έτσι μπορεί να σταλεί ένα μήνυμα: Ότι η παραβίαση της ιδιωτικής ζωής είναι έγκλημα και καμία γυναίκα -κανένας άνθρωπος- δεν πρέπει να το βιώσει ποτέ ξανά. Μετά από 8 χρόνια, συνεχίζω να στέκομαι όρθια. Και αυτή τη φορά, δεν θα σωπάσω.

Η υπόθεση του revenge porn βίντεο ήρθε στο φως το 2020, όταν η Ιωάννα Τούνη υπέβαλε μήνυση κατά δύο ανδρών, κατηγορώντας τους για τη διαρροή ενός βίντεο με προσωπικές της στιγμές, το οποίο είχε αρχίσει να κυκλοφορεί στο διαδίκτυο ήδη από το 2017.

Η ίδια είχε αναφερθεί δημόσια στο περιστατικό μέσα από τα social media, αλλά και συνεντεύξεις της τονίζοντας την ηθική ζημία που της προκάλεσε» έγραψε στην λεζάντα της ανάρτησης η Ιωάννα Τούνη.

Πηγή: newsit.gr